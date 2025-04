Aéroport Casablanca Mohammed V: une nouvelle esplanade pour une expérience passager réinventée

L’aéroport Casablanca Mohammed V a inauguré ce mardi 15 avril une esplanade entièrement repensée, dans le cadre de la stratégie «Aéroports 2030» lancée par l’Office national des aéroports (ONDA). Cette initiative vise à améliorer l’expérience aéroportuaire, en fluidifiant les départs et en renforçant la qualité de service pour les voyageurs.

Cette nouvelle esplanade permet désormais aux passagers de se faire déposer directement au premier étage, où se trouvent les halls de départ. De plus, ils peuvent accéder rapidement à l’une des six portes dédiées en fonction de leur compagnie aérienne, et rejoindre leur comptoir d’enregistrement en moins de deux minutes.

Les travaux de rénovation ont permis une refonte complète de la chaussée et de la signalétique, avec une mise à jour des voies de circulation et des zones de dépose. De nouveaux marquages au sol ont été installés pour guider les passagers, tandis qu’un éclairage renforcé assure la sécurité et le confort des voyageurs à tout moment de la journée. L’implantation de totems informatifs, associés à chaque porte d’accès et menant directement aux comptoirs d’enregistrement, facilite encore davantage l’orientation des passagers dans cet espace désormais modernisé.

Le directeur de l’aéroport Casablanca Mohammed V, Hicham Rahil, a souligné l’importance de cette nouvelle configuration. Selon lui, l’objectif principal est de «fluidifier les flux passagers au départ et d’améliorer la qualité de service». «Désormais, les passagers peuvent être déposés directement au premier étage, au niveau des halls de départ, via dix accès dédiés répartis entre les terminaux 1 et 2», a-t-il expliqué.

L’optimisation de cet espace extérieur, désormais plus fonctionnel, s’inscrit dans un projet de transformation global de l’aéroport, visant à renforcer son efficacité et son attractivité. Hicham Rahil a évoqué dans ce sens les réformes majeures mises en place pour améliorer l’efficacité du processus d’enregistrement. «La suppression du poste d’inspection à l’entrée et du double contrôle des passeports, remplacés par des portillons automatiques, permet désormais aux voyageurs de rejoindre leur comptoir d’enregistrement en moins de deux minutes après leur arrivée», a expliqué le responsable.

Cette réorganisation complète de l’accès à l’aéroport s’accompagne d’une nouvelle gestion des flux de circulation. En effet, l’ONDA a mis en place une nouvelle organisation des accès routiers, visant à structurer les arrivées et les départs en fonction du mode de transport utilisé. Un dépose-minute, situé au niveau 1, est désormais accessible aux véhicules privés et aux taxis, tandis que le pick-up des passagers arrivants se fait désormais au niveau 0, séparé des autres flux pour garantir une meilleure fluidité.

Les changements ne se limitent pas à l’organisation des accès. Le 5 mars dernier, les dispositifs d’inspection à l’entrée (scanners et portiques) ont été supprimés pour alléger le passage des passagers tout en maintenant des standards de sûreté élevés. Dix jours plus tard, un autre progrès majeur a été réalisé avec le remplacement du double contrôle des passeports par des portillons automatiques, réduisant ainsi considérablement les délais aux frontières. Plus récemment, depuis le 30 mars, l’aéroport a rouvert ses espaces publics aux accompagnants, rendant les zones d’enregistrement plus accueillantes et plus conviviales.