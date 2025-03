Casablanca: les voyageurs saluent la suppression des portiques et des scanners aux entrées de l’aéroport Mohammed V

L’Office national des aéroports (ONDA) a décidé de lever les dispositifs d’inspection au niveau des points d’entrée à l’aéroport Mohammed V de Casablanca. Entré en vigueur ce mercredi 5 mars, le nouveau dispositif sera progressivement déployé dans les autres aéroports, à commencer par celui de Marrakech-Ménara, dont les accès se passeront bientôt à leur tour des portiques et autres scanners.

«Cette réorganisation permettra une circulation plus fluide, offrant aux passagers un parcours plus confortable dès leur arrivée», souligne Hicham Rahil, directeur de l’aéroport Mohammed V. Et d’ajouter: «Ces nouvelles mesures ont été rendues possibles grâce à la coordination entre les différentes autorités en charge de la sécurité aéroportuaire, notamment le ministère de l’Intérieur, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et la Gendarmerie royale».

Interrogés par Le360, des usagers de l’aérogare casablancaise se sont dits satisfaits de cette décision, qui devrait sans doute bonifier l’expérience des passagers. «J’ai été agréablement surpris par l’absence du scanner à l’entrée de l’aéroport. C’est une initiative très louable. Nous espérons que les choses s’amélioreront encore, afin de fluidifier davantage l’accès à l’aéroport», a réagi cet homme qui s’apprête à s’envoler vers l’Arabie Saoudite pour accomplir la Omra.

Rappelons que dans le nouveau plan stratégique «Aéroports 2030» de l’ONDA, son directeur général, Adel El Fakir, a promis une transformation radicale de l’expérience passager, aussi bien dans les installations existantes que dans les futurs équipements, en intégrant notamment les dernières avancées en matière de digitalisation.

L’Office ambitionne ainsi de faire de ses aéroports de véritables espaces de vie connectés, où chaque étape du parcours passager, de l’enregistrement jusqu’à l’embarquement, sera fluidifiée grâce au recours à des solutions technologiques novatrices.

À l’aéroport Mohammed V de Casablanca. (A.Et-Tahiry/Le360)