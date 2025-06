ONDA: le projet de transformation en société anonyme finalisé

Le ministère du Transport et de la Logistique a récemment organisé une réunion dédiée à la présentation de la méthodologie destinée à l’élaboration du nouveau schéma directeur national des aéroports.

Cette étude ambitieuse, indique le quotidien L’Économiste dans son édition du lundi 16 juin, s’articule autour de cinq phases clés, comprenant l’analyse et les projections futures du trafic aérien, l’élaboration d’un plan de développement individualisé pour chaque plateforme aéroportuaire, ainsi que la mise en place d’un dispositif de pilotage et de suivi de la mise en œuvre du schéma. Par ailleurs, il s’agit également de définir les modalités d’élaboration et d’approbation du schéma directeur à l’échelle nationale.

Plusieurs orientations fondamentales ont été fixées. La première insiste sur le fait que l’expansion des aéroports ne doit pas se limiter à une simple augmentation de capacité. Il s’agit également de moderniser les services offerts, d’intégrer les nouvelles technologies, et de renforcer l’attractivité ainsi que la compétitivité des infrastructures aéroportuaires marocaines.

Une autre priorité consiste à s’inspirer des bonnes pratiques internationales afin de bâtir une stratégie et un plan d’action adaptés aux mutations rapides du transport aérien au Maroc.

Le ministre a par ailleurs souligné l’importance d’un large dialogue incluant les départements ministériels concernés, mais aussi les conseils régionaux, pour enrichir les réflexions par des propositions concrètes.

«Parallèlement à ce travail, le ministère a finalisé un projet de transformation de l’Office national des aéroports (ONDA) en société anonyme (SA)», souligne L’Économiste. Cette réforme, élaborée en coordination avec le ministère des Finances et d’autres secteurs, vise à renforcer la gouvernance et l’efficacité institutionnelle de l’ONDA. Le texte est désormais prêt et en cours de validation parlementaire.

Cette transformation institutionnelle s’inscrit dans un contexte de profonde mutation du secteur aérien, tant au niveau national qu’international. Elle ambitionne de renforcer l’autonomie financière et la capacité d’investissement de l’Office, d’accroître ses ressources, d’attirer des partenaires, tout en améliorant la gouvernance et la transparence.

L’ouverture à de nouvelles coopérations régionales et internationales est également au cœur de cette dynamique, qui doit faire de l’ONDA un acteur plus agile et capable de relever les défis à court et moyen terme.

Lors de son intervention, Abdessamad Kayouh a présenté la stratégie «Aéroports 2030», conçue pour répondre à trois défis majeurs. Le premier concerne la croissance rapide du trafic aérien post-Covid, qui exerce une pression croissante sur les infrastructures, notamment dans les grandes métropoles. Le second vise à accompagner le plan ambitieux de Royal Air Maroc, qui prévoit de quadrupler sa flotte d’ici 2037. Enfin, le troisième défi consiste à préparer le système aéroportuaire à accueillir de grands événements mondiaux, notamment la Coupe du Monde 2030.

Pour relever ces enjeux, la stratégie s’articule autour de trois axes prioritaires : l’augmentation de la capacité d’accueil à l’échelle nationale pour atteindre 80 millions de passagers en 2030, l’amélioration de l’expérience voyageurs par l’intégration généralisée de technologies intelligentes et la simplification des procédures, ainsi que la réussite de la transformation institutionnelle de l’ONDA en société anonyme.

Les premiers mois de 2025 ont déjà vu la mise en œuvre de mesures concrètes facilitant l’accès aux aéroports, tout en garantissant la sécurité. Parmi celles-ci, la suppression du contrôle par scanner à l’entrée des aéroports marocains, ainsi que la substitution du tampon manuel sur les passeports par des portiques électroniques. Ces initiatives ont été accompagnées par la modernisation des points de contrôle et du système de gestion des bagages, réduisant significativement les temps d’attente, notamment à l’arrivée.

Ces avancées n’auraient pu être possibles sans une coopération étroite entre le ministère de l’Intérieur, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), la Gendarmerie royale, l’Administration des douanes, la Protection civile et l’ensemble des acteurs engagés dans la facilitation du passage des voyageurs.

L’objectif clair est de rendre les aéroports marocains plus attractifs, tout en renforçant la culture du voyage, en phase avec les ambitions de développement du secteur aérien national.