ONDA: un nouveau schéma directeur pour le développement de l’Aéroport Mohammed V

L’aéroport Mohammed V dispose actuellement de deux terminaux pour le trafic commercial régulier, d’une capacité globale estimée de 14 millions de passagers par an, et d’un doublet de pistes rapprochées.

Le développement futur des infrastructures aéronautiques et terminales se fera du côté ouest des terminaux existants, à travers la construction d’une nouvelle piste et ses voies de circulation permettant des approches parallèles indépendantes et la construction des installations terminales et des parkings avions entre la nouvelle piste et le doublet existant.

Pour accompagnement le développement du trafic aérien, l’Office national des aéroports (ONDA) a lancé un appel d’offre pour réviser le schéma directeur de développement des infrastructures aéronautiques et terminales de l’aéroport Mohammed V aux horizons 2040 et 2050, en se basant notamment sur les orientations de l’IATA.

Le cabinet d’étude sera amené à définir les hypothèses et les orientations pour l’aménagement des espaces qui serviront pour le dimensionnement de l’ensemble des sous-systèmes aéroportuaires (parking avions, aérogares passagers départ, arrivée et correspondance, parking voitures, hôtels sous douane, et l’accès routier et ferroviaire) et aussi le système de piste de cet aéroport en tenant compte de l’organisation de l’espace aérien.

Le schéma directeur, une fois défini, servira de base au lancement des études architecturales et techniques pour la construction et/ou l’extension des terminaux, la programmation des travaux de développement des chaussées aéronautiques et les dispositions à prendre pour l’installation d’équipements d’aide à la navigation aérienne en vue d’augmenter la capacité du système de piste.

L’étude devrait également servir de base au lancement de l’appel d’offres pour la mise en place du système de tri bagages des différents terminaux, outre les travaux d’aménagement d’un hôtel sous douane pour couvrir les besoins croissants du hub en termes d’hébergement de passagers en correspondance.