ONDA: de nouveaux directeurs pour trois aéroports marocains

L’Office national des aéroports (ONDA) annonce des changements significatifs au niveau des directions de plusieurs aéroports marocains. Ceux d’Al Hoceima Chérif El Idrissi, de Tétouan Saniat R’mel et de Laayoune Hassan 1er accueilleront de nouveaux directeurs dans les semaines à venir.

C’est ce qu’indique le magazine Challenge, précisant que ces changements s’inscrivent dans le cadre de la préparation de l’ONDA à relever les défis prévus à l’horizon 2030.

«Adel El Fakir, directeur général de l’office, a récemment présidé les cérémonies de prise de fonction des nouveaux responsables des trois aéroports concernés, au cours desquelles il a souligné le rôle crucial de ces infrastructures dans le développement économique régional et national. Avec l’augmentation continue du trafic, ces aéroports doivent désormais s’adapter et répondre aux nouvelles attentes en matière de services et de confort», lit-on.

Les nouvelles équipes auront pour mission de stimuler le dynamisme des plateformes aéroportuaires, de repenser l’expérience client et d’améliorer la qualité des services. Elles devront également collaborer étroitement avec les autorités locales pour soutenir la croissance du trafic et contribuer au développement économique des régions desservies.

«La modernisation des infrastructures aéroportuaires est une priorité pour l’ONDA, avec des projets ambitieux visant à accroître la capacité d’accueil et à améliorer le confort des installations. Ces efforts font partie d’une refonte globale du paysage aéroportuaire marocain pour répondre aux exigences futures et soutenir la croissance du secteur», écrit Challenge.

L’ONDA se lance ainsi dans une nouvelle phase de son développement, marquée par une volonté de transformation et de modernisation pour faire face aux grands défis du Maroc.