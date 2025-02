ONDA: une transformation en SA, clé de l’ambition aérienne du Maroc

Le directeur général de l’Office National des Aéroports (ONDA), Adel El Fakir, a présenté, ce mardi 18 février, la stratégie 2025-2030 de l’établissement avec une ambition claire: faire du Maroc un hub aérien régional. Pour atteindre cet objectif, une transformation en profondeur est nécessaire, à commencer par une modification majeure du statut juridique de l’ONDA. La transition vers une Société Anonyme (SA) devient une priorité absolue pour attirer les investissements indispensables à cette expansion, indique L’Observateur du Maroc et d’Afrique.

Les performances récentes de l’ONDA témoignent d’une croissance soutenue du trafic aérien. En 2024, le nombre de passagers a augmenté de 21% par rapport à 2023, atteignant 32,7 millions. Cette hausse concerne aussi bien les passagers internationaux (+20%, soit 29,2 millions) que domestiques (+30%, soit 3,5 millions). En parallèle, les mouvements aéroportuaires ont progressé de 16%, tandis que le trafic de survol a enregistré une croissance de 11%.

Certains aéroports connaissent une expansion exceptionnelle. Rabat affiche une augmentation de 44%, justifiant ainsi la construction d’un nouvel aéroport. Agadir (+36%), Marrakech (+34%) et Tanger (+25%) enregistrent également une forte hausse de leur fréquentation. Face à cette dynamique, l’ONDA doit moderniser et développer ses infrastructures pour prévenir une saturation imminente, notamment à Casablanca, Marrakech et Agadir, qui pourraient atteindre leur capacité maximale dès 2027.

L’élargissement de la flotte de la compagnie nationale, avec un objectif de 200 avions d’ici 2037 contre 52 actuellement, renforce encore l’urgence d’adapter les infrastructures aéroportuaires. La co-organisation de la Coupe du Monde FIFA 2030 constitue un facteur d’accélération supplémentaire pour cette transformation, lit-on.

Cependant, pour financer ces ambitieux projets, des ressources considérables sont requises. Les investisseurs, notamment moyen-orientaux, manifestent un intérêt croissant, mais le statut actuel de l’ONDA, en tant qu’établissement public, freine leur engagement. La conversion en SA est donc perçue comme une nécessité impérative. Adel El Fakir l’a confirmé en répondant à une question de L’Observateur du Maroc, soulignant que cette transformation est un prérequis pour garantir le financement de la stratégie 2025-2030.

Annoncée dès 2023 mais encore en attente de mise en œuvre, la transition vers une SA devient aujourd’hui incontournable. Avec l’échéance de 2030 qui approche à grands pas, le passage à l’action ne peut plus attendre.