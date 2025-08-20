Economie

L’extension des aéroports d’Agadir et de Marrakech attribuée à la SGTM et Jet Contractors

9,3 millions de passagers ont transité par l'aéroport Marrakech Menara en 2024, dotée d'une capacité limitée à 8 millions de voyageurs.

L’Office national des aéroports (ONDA) a dévoilé, mardi, l’identité des entreprises qui ont remporté les deux marchés relatifs aux projets d’extension des aéroports de Marrakech-Menara et d’Agadir Al-Massira, pour un montant total de plus de 4,4 milliards de dirhams.

Par La Rédaction
Le 20/08/2025 à 16h28

La Société générale des travailleurs du Maroc (SGTM) vient de remporter un marché de 2,2 milliards de dirhams, relatif à l’extension de l’aéroport d’Agadir Al-Massira. Ce dernier a dépassé en 2024, pour la première fois, le seuil de 3 millions de voyageurs, alors qu’il dispose d’une capacité de 2,5 millions de voyageurs.

Pour éviter la saturation de cette infrastructure aéroportuaire, la SGTM aura donc pour mission de presque tripler sa capacité, pour la porter à 7,5 millions de voyageurs.

D’un montant de 2,23 milliards de dirhams, son offre a été jugée «plus avantageuse», en dessous d’une estimation initiale fixée à 2 milliards de dirhams (hors TVA), et inférieure à celle proposée par son concurrent unique, TGCC-Inter Tridim (2,26 milliards de DH).

L’aéroport de Marrakech-Menara a atteint lui aussi une situation de saturation, avec un trafic en croissance de 34% en 2024, atteignant 9,3 millions de passagers, avec une capacité limitée à 8 millions de passagers. L’ONDA vise à doubler la taille de l’aéroport de la ville ocre pour le porter à 16 millions de voyageurs. Pour mener à bien ce projet, le choix a été porté sur le groupe marocain Jet Contractors, initiateur de l’offre la moins-disante, soit 2,2 milliards, en dessous des offres des deux autres candidats, à savoir le groupement TGCC-Inter Tridim (2,53 milliards de DH) et la SGTM (2,7milliards de DH).

Lire aussi : L’aéroport Agadir-Al Massira franchit le cap historique des 3 millions de passagers en 2024

Fin juin dernier, un protocole d’accord avait été conclu entre le gouvernement et l’ONDA, portant sur la période 2025-2030, pour un investissement global de 38 milliards de dirhams.

En vertu de ce protocole d’accord de caractère stratégique, il sera procédé au développement de la capacité d’accueil des aéroports de Marrakech, Agadir, Tanger et Fès et à la construction d’un nouveau terminal HUB et d’une nouvelle piste à l’aéroport Mohammed V de Casablanca, pour un coût de 25 milliards de dirhams.

En parallèle, 13 milliards de dirhams seront alloués à la maintenance, à la modernisation et à l’acquisition foncière, garantissant l’agilité et la longévité du réseau.

