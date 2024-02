Un nouvel aéroport à Marrakech? Le vrai du faux

Certains médias ont récemment fait état d’un projet de construction d’un nouvel aéroport à Marrakech, projet qui serait «prochainement lancé» et dont la réalisation serait «confiée à une entreprise privée». Ces mêmes médias ont attribué l’annonce de ce projet à Farid Chourak, wali de la région de Marrakech-Safi, dans son intervention, le mardi 20 février, lors de l’assemblée générale ordinaire du Conseil régional du tourisme (CRT).

Contactée par Le360, une source au niveau de l’Office national des aéroports (ONDA) a catégoriquement démenti tout projet de cette nature. Le seul projet en cours de réalisation porte sur l’extension de l’aéroport Marrakech-Ménara, dont l’appel d’offres, relatif aux études architecturales, a été récemment attribué à l’architecte Abdou Lahlou.

«Le wali a uniquement posé la question, en s’interrogeant sur l’opportunité de disposer d’un aéroport low-cost dans la ville et de réserver l’aéroport existant aux vols réguliers», précise, sous couvert d’anonymat, une personne ayant assisté à ladite réunion du CRT Marrakech-Safi.

L’idée de doter Marrakech d’un nouvel aéroport avait déjà été explorée, il y a plus de dix ans, par le ministère de l’Équipement et du Transport, alors dirigé par Aziz Rabbah, ministre PJD. Et pour cause, les autorités sont conscientes que malgré les efforts fournis au fil des années pour l’extension de l’aéroport de Marrakech-Ménara, cette infrastructure aéroportuaire ne sera pas, à moyen terme, en mesure d’absorber le flux croissant de visiteurs de la cité ocre, qui devrait atteindre plus de 14 millions de passagers à l’horizon 2030.

Rappelons aussi que plusieurs réunions de concertation avaient été tenues avec des acteurs locaux, au cours desquelles l’ancien wali de la région de Marrakech-Tensift-Al Haouz, Abdeslam Bikrate, avait partagé les résultats d’une étude technique devant identifier l’emplacement du site du futur aéroport.

L’opération de recherche, effectuée sur un périmètre de 30 km autour de Marrakech, avait ensuite débouché sur l’identification de deux sites, respectivement localisés dans les communes de Sidi Zouine et de Sidi Bou Othmane, qui pourraient abriter le futur aéroport de la cité ocre.

Selon les premières projections établies en 2014, le futur aéroport de Marrakech devrait disposer d’une piste de 3.500 mètres de longueur et de 60 mètres de largeur, d’une aérogare d’une capacité annuelle de 10 millions de passagers et de diverses structures annexes. L’ensemble du projet aurait un coût initial estimé à 4,3 milliards de dirhams.

Le gouvernement va-t-il ressusciter ce projet, mis en route depuis 2014? Rien n’est moins sûr. Pour l’heure, les autorités aéroportuaires optent plutôt pour l’extension des installations terminales existantes de l’aéroport Marrakech-Ménara. Lancé en 2023, ce projet est destiné à porter la superficie du terminal passagers à 120.000 m2. Le budget alloué à ce projet, soit 850 millions de dirhams (hors TVA), concerne le terminal passagers et les aménagements extérieurs (voies, parking de véhicules et dépose-minute), sans inclure l’aménagement du parking des avions.