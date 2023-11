Aéroport Marrakech Ménara: 524 vols programmés entre le 13 et le 19 novembre

L'entrée de l'aéroport Marrakech Ménara, qui concentre la plus grande partie des arrivées de touristes étrangers par voie aérienne au Maroc.

L’aéroport international Marrakech Ménara prévoit d’accueillir un total de 524 vols cette semaine, du 13 au 19 novembre, anticipant ainsi l’arrivée de quelque 62.880 passagers, selon un document de l’Office national des aéroports (ONDA).

Nombre de vols programmés sur l’aéroport Marrakech Ménara, du 13 au 19 novembre 2023 (Source: ONDA)

Jour de la semaine Nombre de vols Lundi 13/11/2023 82 Mardi 14/11/2023 62 Mercredi 15/11/2023 62 Jeudi 16/11/2023 66 Vendredi 17/11/2023 66 Samedi 18/11/2023 98 Dimanche 19/11/2023 88 Total 524

Ce flux aérien, bien que représentant un volume conséquent, marque cependant un léger retrait par rapport aux semaines précédentes. Pour perspective, l’aéroport Marrakchi avait réceptionné 566 vols entre le 6 et le 12 novembre, et 623 vols entre le 30 octobre et le 5 novembre. Cette fluctuation des arrivées aéronautiques fait écho à une évolution à la baisse des chiffres du secteur touristique local.

Évolution du nombre de vols programmés sur l’aéroport Marrakech Ménara, du 30 octobre au 19 novembre 2023 (Source: ONDA)

Semaine Nombre de vols 30 octobre - 5 novembre 2023 623 6 - 12 novembre 2023 566 13 - 19 novembre 2023 524

Ainsi, selon les derniers chiffres communiqués par l’Observatoire du tourisme, les nuitées dans les établissements hôteliers de tourisme classés (EHTC) de Marrakech durant le mois de septembre 2023 ont reculé de 3% par rapport à la même période de l’année précédente. Une baisse similaire est notée au niveau des arrivées aux postes-frontière, avec un passage de 214.520 en septembre 2022, à 200.619 en septembre 2023.

En examinant de près la répartition des vols sur une base hebdomadaire en septembre, on note que l’aéroport a géré entre 454 et 459 vols, selon les chiffres communiqués par l’ONDA dans son dernier planning de vols. Cela représente une légère baisse du nombre des passagers accueillis par rapport aux chiffres de septembre 2022, reflétant une diminution de 6% des arrivées.

Évolution du nombre de vols programmés sur l’aéroport Marrakech Ménara du 4 septembre au 1er octobre 2023 (Source: ONDA)

Semaine Nombre de vols 4 - 10 septembre 2023 454 11 - 17 septembre 2023 457 18 - 24 septembre 2023 459 25 septembre - 1er octobre 2023 456