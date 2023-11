Tourisme: arrivées, nuitées, recettes... Voici comment s’est porté le secteur en septembre (Infographies)

Des touristes visitant la Mosquée Hassan II de Casablanca.. AFP or licensors

Septembre a vu une affluence record des touristes aux postes-frontières, même si les recettes voyages semblent peiner à suivre cette dynamique ascendante. Avec une hausse de 7% par rapport à la même période en 2022, le Royaume a accueilli presque un million d’estivants, selon les dernières statistiques communiquées par l’Observatoire du tourisme. Les marchés émetteurs les plus importants restent la France (+2% par rapport à 2022), l’Espagne (+3%), les Etats-Unis (+5%), la Belgique (+6%) et les Pays-Bas (+8%).

Dans une perspective plus large, les neuf premiers mois de 2023 ont vu les arrivées bondir de 44% (11,1 millions de touristes), avec une mention spéciale pour des marchés comme l’Allemagne (+85%), l’Espagne (+72%), les Etats-Unis (+71%) et l’Italie (+70%).

Marché touristique Volume des arrivées en septembre France 124.608 Espagne 91.754 Royaume-Uni 46.689 Etats-Unis 24.287 Allemagne 21.393 Italie 16.785 Belgique 15.564

Les aéroports principaux du Royaume n’ont pas été en reste, capturant plus de la moitié de cette vague touristique. Si l’aéroport de Marrakech-Ménara a vu une diminution des arrivées de 6%, l’aéroport Mohammed V se démarque avec une croissance de 10%. Quant à celui de Tanger Ibn Battouta, il bat des records avec une hausse de 25%.

Lire aussi : Tourisme: le Maroc en opération séduction au World Travel Market de Londres

La ténacité du secteur au lendemain du séisme se reflète également dans les nuitées hôtelières, qui ont connu une croissance de 3% dans les établissements classés, tirée principalement par une clientèle internationale (+12%), alors que le tourisme interne peinait légèrement (-10%).

Durant ce mois, les principales destinations ont affiché des performances contrastées: tandis que Marrakech et Agadir ont enregistré de légers reculs, respectivement de 3% et 1% par rapport à septembre 2022, d’autres villes ont capturé l’essence de cette résurgence. Tanger a vu ses nuitées augmenter de 3%, Casablanca et Fès ont partagé une croissance de 7%, tandis que Rabat a mené le peloton avec une augmentation de 8%.

Et en extrapolant sur les neuf premiers mois de l’année, le volume des nuitées dans les établissements classés a connu une hausse de 46%. Cette croissance positive est en grande partie attribuée aux touristes non résidents avec une augmentation de 75%.

Destination Volume des nuitées en septembre Volume des nuitées entre janvier et septembre Marrakech 590.778 6.625.613 Agadir 460.752 4.241.973 Casablanca 168.923 1.465.452 Tanger 149.220 1.281.774 Fès 79.394 699.597 Rabat 68.618 605.149

Pourtant, une dissonance se fait entendre au niveau des recettes voyages en devises, qui ont connu une baisse de 18% en septembre, s’établissant à 8,5 milliards de dirhams. La reprise en volume ne s’est donc pas totalement traduite en valeur. Cependant, le cumul sur les neuf premiers mois de l’année affiche une augmentation de 25% (80,1 milliards de dirhams contre 64,1 milliards de dirhams en 2022), signe que la tendance globale demeure positive.