Tourisme: en infographies, voici les détails du plan d’urgence pour le secteur dans les zones affectées par le séisme

Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire, lors de son passage à l'émission "Confidences de presse" sur 2M, le 03 mai 2023.

Le plan d’urgence pour le secteur du tourisme, dans les zones affectées par le séisme du 8 septembre, va mobiliser un budget de plus d’un milliard de dirhams. Selon l’exposé que va présenter, ce jeudi 2 novembre, Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, devant la commission des secteurs productifs à la Chambre des représentants, la plus grande partie du financement compris dans ce plan ira à des projets de reconstruction et de réhabilitation d’établissements touristiques.

Ainsi, une enveloppe de 711 millions de dirhams sera répartie entre 767 unités touristiques. La province de Marrakech en aura la part du lion, avec 438 unités, suivie de la province d’Al Haouz, avec 160 unités, et celle d’Ouarzazate, avec 159 unités.

Pour le volet développement de ce plan d’urgence, le département du Tourisme va apporter un appui financier de 367 millions de dirhams, qui viendra en soutien à 152 projets. La province d’Al Haouz en sera la première bénéficiaire, avec 63 projets, suivie de la province de Taroudant (54 projets) et de la province d’Ouarzazate (14 projets).

Selon la nature de leur activité, les projets retenus pour ce soutien financier concernent en premier lieu des clubs sportifs et d’animation (32 projets), des établissements hôteliers (32 projets), des espaces d’expositions et de vente (28 projets), des lieux d’animation (17 projets) et des établissements de restauration (15 projets).