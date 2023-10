Plus de 11 millions de touristes ont visité le Maroc à fin septembre 2023

Le secteur du tourisme marocain poursuit son embellie, comme le confirment les derniers chiffres de la Direction des études et des prévisions financières (DEPF). Dans sa note de conjoncture du mois d’octobre, ce département relevant du ministère de l’Économie et des Finances révèle que plus de 11,1 millions de touristes ont visité le Maroc au cours des neuf premiers mois de l’année en cours, un chiffre nettement supérieur aux 7,7 millions d’arrivées à fin septembre 2022.

Mieux, durant le mois de septembre, pourtant marqué par le séisme d’Al Haouz, le Royaume a accueilli plus de 960.000 visiteurs, soit 7% de plus par rapport à la même période l’année précédente, et près de 9% de plus comparé aux donnés de 2019, dernière année pré-Covid.

Hausse de 33% des recettes touristiques

Parallèlement, le nombre de nuitées dans les établissements d’hébergement classés a connu une hausse de 53% à fin août 2023, loin de la chute de 33% enregistrée un an auparavant, précise la DEPF.

Les recettes touristiques ont accompagné ce trend haussier, avoisinant les 71,4 milliards de dirhams à fin août, ce qui représente une augmentation de 32,5% par rapport à la même période de l’année précédente.

Ces derniers chiffres étaient somme toute prévisibles, si l’on se réfère aux statistiques du ministère du Tourisme qui avaient annoncé qu’environ 10,2 millions de touristes avaient visité le Royaume à fin août 2023. Déjà, début août, l’Observatoire du tourisme indiquait qu’environ 6,5 millions de touristes étaient arrivés au Maroc au premier semestre 2023, soit une hausse de 92% en comparaison avec les six premiers mois de 2022.

Les aéroports de Marrakech Ménara, Casablanca Mohammed V et Agadir Al Massira ont accueilli 3,2 millions des visiteurs, soit 49% de l’effectif total. L’Espagne, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis et le Portugal étaient les principaux marchés émetteurs.