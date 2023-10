L’ONMT et Ryanair ouvrent 15 nouvelles routes sur le Maroc

Ryanair sera le principal pourvoyeur de sièges internationaux sur le Maroc durant la saison hiver 2023. Sur les 6 millions de sièges internationaux prévus vers le Maroc pour la prochaine saison d’hiver, Ryanair en opérera le tiers, soit une croissance de 29% comparé à la même période de 2022.

«15 nouvelles routes sont mises en place par la compagnie à partir de la prochaine saison d’hiver. Elles concernent Agadir, Essaouira, Ouarzazate, Rabat et Marrakech et proviennent de France, d’Allemagne, d’Espagne, de Pologne, du Royaume uni et de Suède».

Pour Adel El Fakir, directeur général de l’Office national marocain du tourisme, «cette montée en puissance de Ryanair sur le Maroc vient conforter la stratégie de promotion de l’aérien menée par le Maroc et soutenue par le ministère de tutelle qui vise à multiplier les lignes directes internationales point à point. Ryanair est donc un allié stratégique pour notre secteur»

L’augmentation de capacité concerne l’ensemble des destinations, avec principalement Marrakech, qui verra le déploiement d’un septième avion pour renforcer la capacité globale de la destination et desservir de nouvelles routes à l’image de Marrakech-Gérone. Marrakech demeurera la principale destination marocaine dans le portefeuille de Ryanair avec 42% de la capacité totale de la compagnie et 37% de croissance (761.000 sièges pour l’hiver 2023 contre 556.000 pour l’hiver 2022).

Les augmentations les plus importantes concernent les aéroports de Ouarzazate (+206%), Essaouira (+76%) suivie par Rabat (+40%), Fès et Agadir avec 13% chacune. Les aéroports de Marrakech, Fès et Agadir sont les hôtes des 12 avions Ryanair basés au Maroc.

Ryanair connectera ainsi le Maroc à 12 marchés émetteurs de touristes. Le premier marché restant la France avec 31% de la capacité, suivi par l’Espagne (24%) et l’Allemagne (11%).