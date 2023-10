Télétravail: le Maroc 1er en Afrique, selon le Global Remote Work Index 2023

Le Maroc fait partie des principales destinations mondiales pour le télétravail. C’est ce que révèle l’Indice mondial du travail à distance (GRWI) 2023 qui vient d’être publié par NordLayer, une entreprise spécialisée dans la cybersécurité basée à New York. Ce classement évalue 108 pays sur leur potentiel à attirer les travailleurs nomades au cours des six premiers mois de l’année en cours.

Le Maroc se classe premier en Afrique et 48ème au niveau mondial, après un bond de 12 places par rapport à l’édition de 2022. Sur le continent, le Royaume devance la Tunisie (53ème), Maurice (58ème), l’Afrique du Sud (65ème) et l’Egypte (69ème), tout en se classant très loin devant l’Algérie scotchée à la 90ème position.

Dans le monde arabe, le Maroc arrive troisième, derrière l’Arabie saoudite (44ème) et les Emirats arabes unis (45ème).

D’après les auteurs du rapport, le Royaume «se distingue particulièrement en matière de cybersécurité et de coût de vie abordable». Et «malgré son retard en matière d’infrastructures numériques et physiques, son attrait pour les touristes et son faible coût de la vie en font une option attrayante». À l’échelle mondiale, le Danemark, les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Espagne, et la Suède caracolent en tête.

Top 10 des pays africains les plus attractifs pour le travail à distance

Pays Rang Afrique Classement mondial Maroc 1er 48ème Tunisie 2ème 53ème Maurice 3ème 58ème Afrique du Sud 4ème 65ème Egypte 5ème 69ème Ghana 6ème 79ème Zambie 7ème 82ème Botswana 8ème 86ème Nigeria 9ème 87ème Algérie 10ème 90ème

Source: Global Remote Work Index 2023.

Pour établir ce classement, les auteurs se basent sur quatre critères: la cybersécurité (environnement sûr et sécurisé), la sécurité économique (l’attractivité touristique, le coût de la vie et les soins de santé), l’infrastructure numérique et physique (la qualité et le coût de l’internet, l’infrastructure et l’administration électroniques, et les espaces de coworking) et la sécurité sociale (sécurité globale contre les crimes, droits individuels, respect des droits de l’homme).

NordLayer utilise des données de rapports publiés en 2022 et 2023 par l’ONU, le Forum économique mondial et de prestigieuses publications scientifiques telles que The Economist et de plateformes réputées comme Oxford Insights.