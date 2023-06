Nomadisme numérique: Marrakech et Agadir dans le Top 10 des meilleures destinations en Afrique

C’est en analysant des milliers de publications sur Instagram accompagnées du hashtag #digitalnomad que Resume.io, site spécialisé dans la confection de CV en ligne, a conduit une étude déterminant les lieux de prédilection des télétravailleurs à travers le monde.

L’analyse du réseau social a permis de dresser des classements qui se concentrent sur l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie centrale, le reste de l’Asie et de l’Océanie et enfin l’Afrique.

Dans le top 10 des destinations privilégiées par les nomades numériques en Afrique, Marrakech décroche ainsi la deuxième position, derrière Le Cap, en Afrique du Sud, et devant Nairobi au Kenya, avec plus de 4.400 publications Instagram géolocalisées sous le hashtag #digitalnomad.

Lire aussi : Le Maroc, destination privilégiée d’un nouveau genre de tourisme, le nomadisme numérique

Avec pour principales qualités, selon ceux qui y résident et y travaillent à distance, «une connexion Internet stable mais moyenne, une poignée d’espaces de coworking animés et des arts de la rue dynamiques», Marrakech, analyse le site, présente «la combinaison parfaite pour de nombreux professionnels alors que le monde adopte la flexibilité du travail à distance».

Le Maroc s’impose également dans ce classement avec une seconde ville, elle aussi présente dans le Top 10. Agadir décroche en effet la 6ème place des destinations privilégiées, avec plus de 1.500 publications sur Instagram avec le hashtag #digitalnomad.

Classement des villes africaines les plus prisées par les nomades numériques, établi par le site Resume.io

classement Ville Pays Nombre de #digitalnomad 1 Le Cap Afrique du Sud 9.428 2 Marrakech Maroc 4.482 3 Nairobi Kenya 2.009 4 Louxor Égypte 1.700 5 Hurghada Égypte 1.546 6 Agadir Maroc 1.546 7 Dahab Égypte 1.391 8 Dakar Sénégal 1.391 9 Alger Algérie 927 10 Le Caire Égypte 927

Plusieurs constats émergent de cette analyse à l’échelle internationale, à commencer par le fait que Londres possède la communauté Instagram nomade numérique la plus dynamique d’Europe et du monde. Ou encore que New York est la capitale des nomades numériques des États-Unis et de l’Amérique du Nord. Et enfin que Bangkok, en Thaïlande, est le deuxième endroit le plus fréquenté par les nomades numériques dans le monde.