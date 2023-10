Tourisme: le grand oral de Fatim-Zahra Ammor devant le patronat

Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire. . MAP

Le secteur du tourisme est en plein développement. Ce grand chantier a été présenté en détail par la ministre du Tourisme, Fatim-Zahra Ammor, lors du Conseil national de l’entreprise de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) ayant eu lieu le lundi 30 octobre à Marrakech, indique le quotidien Aujourd’hui le Maroc dans son édition du 1er novembre.

A court terme, cinq nouveaux hôtels viendront renforcer la capacité hôtelière du Maroc. De nouveaux lits additionnels sont ainsi prévus en 2024 à Rabat, Casablanca et Agadir. Ces nouvelles ouvertures viendront consolider la vision du secteur d’accueillir 26 millions de touristes à l’horizon 2030. Pour ce faire, la tutelle se penche, actuellement, sur la mise à niveau des hôtels existants.

«Les concertations sont à leur phase finale pour la mise en place de mécanismes à travers le Fonds Mohammed VI pour la reprise des hôtels fermés et l’introduction d’une dette subordonnée pour la rénovation», lit-on. Une démarche qui permettra aux propriétaires d’hôtels et futurs investisseurs de pouvoir rapidement déployer leurs programmes. Deux régions ont été identifiées pour le démarrage. Il s’agit en l’occurrence du Souss-Massa et Drâa-Tafilalet. Des périmètres qui captent à eux seuls 30 % des établissements touristiques en difficulté.

De même, une banque de projets sera bientôt lancée permettant aux investisseurs du tourisme de bénéficier, entre autres, de primes d’investissement et d’accompagnement technique. En plus, un programme national dédié aux entreprises touristiques est sur les rails. «Ce dispositif piloté par Maroc PME porte sur un budget de 720 millions de dirhams pour la période 2023-2026. A cela s’ajoutent le lancement d’incubateurs dans le digital, la gastronomie marocaine et l’animation touristique ainsi que la création de sociétés de développement touristique (SDR) dans les 12 régions du Maroc dont 9 sont d’ores et déjà opérationnelles», souligne Aujourd’hui le Maroc.

Fatim-Zahra-Ammor a mis l’accent sur la dynamique que connaît le secteur ainsi que sur les performances atteintes en 2023. On cite dans ce sens le taux de récupération de 115 % des arrivées par rapport à 2019, soit 31 points au-dessus de la moyenne mondiale ou encore le record d’arrivées atteint en septembre 2023 et ce en dépit du séisme d’Al Haouz qui a frappé le pays lors de ce mois. «Ces réalisations nous encouragent à maintenir le cap pour atteindre nos ambitions», indique la ministre évoquant dans ce sens la feuille de route 2023-2026 du tourisme qui représente une première étape vers la vision 2030. Un cap qui coïncide avec la co-organisation du Maroc de la Coupe du monde 2030 avec l’Espagne et le Portugal.