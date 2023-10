Tourisme: le Maroc parmi les 10 pays à visiter en 2024

Chefchaouen.. Copyright (c) 2020 Olena Tur/Shutterstock. No use without permission.

La destination Maroc a le vent en poupe et c’est le célèbre site spécialisé Lonely Planet qui le confirme une fois de plus. Le Royaume est classé dans les 10 destinations incontournables pour les voyageurs, indique le quotidien L’Economiste dans son édition du vendredi 27 octobre.

Avec ses nombreux atouts, le Royaume fait partie des «must» pour les touristes mondiaux. Lonely Planet recommande aux touristes d’explorer le désert du Sahara à dos de dromadaire, de visiter la ville bleue de Chefchaouen ou encore les souks à Marrakech, Agadir, Fès...

«Le Maroc offre des expériences intemporelles. Mais si le pays a fait parler de lui dernièrement, c’est pour d’autres raisons encore ; entre la performance historique de l’équipe marocaine lors de la dernière Coupe du monde de football, son accession au rang de grande destination de surf mondiale et le retour du festival musical Mawazine, 2024 est l’année parfaite pour visiter le pays!», écrit le site spécialisé, repris par le quotidien.

Le secteur du tourisme marocain poursuit son embellie, comme le confirment les derniers chiffres de la Direction des études et des prévisions financières (DEPF). Dans sa note de conjoncture du mois d’octobre, ce département relevant du ministère de l’Économie et des Finances révèle que plus de 11,1 millions de touristes ont visité le Maroc au cours des neuf premiers mois de l’année en cours, un chiffre nettement supérieur aux 7,7 millions d’arrivées à fin septembre 2022.

Mieux, durant le mois de septembre, pourtant marqué par le séisme d’Al Haouz, le Royaume a accueilli plus de 960.000 visiteurs, soit 7% de plus par rapport à la même période l’année précédente, et près de 9% de plus comparé aux donnés de 2019, dernière année pré-Covid.

Parallèlement, le nombre de nuitées dans les établissements d’hébergement classés a connu une hausse de 53% à fin août 2023, loin de la chute de 33% enregistrée un an auparavant, précise la DEPF.

Les recettes touristiques ont accompagné ce trend haussier, avoisinant les 71,4 milliards de dirhams à fin août, ce qui représente une augmentation de 32,5% par rapport à la même période de l’année précédente.