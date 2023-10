Le Maroc dans le top 10 du classement «Best in Travel 2024» de Lonely Planet

La nouvelle édition du classement "Best in Travel 2024", publiée par "Lonely Planet", éditeur des célèbres guides de voyage éponymes.

Lonely Planet, référence mondiale des guides touristiques, vient de publier son très attendu classement annuel des 50 meilleures destinations à découvrir. La particularité de cette nouvelle édition est l’ajout de deux nouvelles catégories, incluant les destinations «les plus rentables» et «les plus durables».

Le Maroc s’impose quant à lui dans la catégorie «Pays», qui rassemble les dix pays à visiter absolument en 2024. Le Royaume se place dans ce top 10 aux côtés de la Mongolie, de l’Inde, de Sainte-Lucie, du Mexique, du Chili, du Bénin, de l’Ouzbékistan, du Pakistan et de la Croatie.

Parmi toutes les bonnes raisons listées par Lonely Planet pour se rendre au Maroc en 2024 figure, en tête de liste, une invitation à «parcourir le désert du Sahara à dos de chameau», de «chercher les bonnes affaires dans un souk de Marrakech» et «d’explorer la charmante ville bleue de Chefchaouen».

Lire aussi : Le troisième plus bel endroit du monde se trouve au Maroc

Mais ce n’est pas seulement à ces trois activités que le Maroc doit sa présence dans ce classement. Lonely Planet explique ainsi que, si le Maroc y figure, «c’est grâce au buzz suscité par sa performance historique à la Coupe du monde, son ascension aux échelons du circuit mondial de surf et à son festival de musique Mawazine, pour commencer».

Et d’inviter les touristes frileux en raison du récent tremblement de terre à s‘y rendre, car, poursuit la publication, «les voyageurs venant au Maroc sont le meilleur moyen de soutenir la reprise, faisant de 2024 une bonne période pour visiter» le Royaume.

Les guides touristiques Lonely Planet se sont imposés depuis plusieurs années comme la référence absolue pour toutes les personnes désirant organiser leurs voyages. Traduits dans plusieurs langues, ces guides combinent des conseils documentés, des circuits pour tous les goûts, des informations pratiques sur les espaces de shopping, les restaurants et les hôtels, ainsi qu’une iconographie très utile. Le fait que cette prestigieuse publication compte le Maroc parmi les dix meilleures destinations mondiales en 2024 est un sacré coup de pouce donné au tourisme dans notre pays.