Le troisième plus bel endroit du monde se trouve au Maroc

C’est un havre de paix et de détente dans le Sud-Est du Royaume. L’erg Chebbi, aussi connu sous le nom de dunes de Merzouga, s’est arrogé la troisième place dans le top 30 des plus beaux endroits du monde, selon un classement réalisé récemment par le célèbre média de voyages Time Out.

Ces endroits ont été sélectionnés par le réseau de contributeurs du média après avoir expérimenté la beauté de chaque endroit. L’erg Chebbi, à environ 40 kilomètres de la ville d’Arfoud, est «l’étendue de sable du Sahara la plus évocatrice qu’on puisse imaginer», commente Jérémy Flint, qui le recommande comme l’un des 30 plus beaux endroits du monde.

Selon le globetrotteur, l’erg Chebbi est une invitation à profiter d’une vue saisissante et panoramique au cœur du Sahara où ses sables dorés aux formes changeantes s’élèvent jusqu’à 300 mètres de haut et s’étendent sur 28 kilomètres. «Voir le jour se lever sur les pentes de sable de l’erg Chebbi est tellement pittoresque et extraordinaire», ajoute-t-il.

Lire aussi : Ksar Aït Ben Haddou parmi les 20 plus beaux villages du monde, selon un prestigieux média de voyages

Dans le top 10, l’erg Chebbi est suivi au classement de Time Out par le Mont-Saint-Michel (France), la mosquée Sheikh Zayed (Abu Dhabi), le village d’Ella (Sri Lanka), les Highlands (Écosse), le parc géologique national de Zhangye (Chine), Storms Rivers (Afrique du Sud) et New Forest (Angleterre).

La première place des plus beaux endroits du monde, selon Time Out, revient aux bouches de Kotor à Monténégro, tandis que la deuxième place revient à l’Islande.