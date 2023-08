Chefchaouen sur le podium des plus belles villes monochromes du monde, selon un célèbre magazine américain

L’architecture particulière et l’identité visuelle saisissante de Chefchaouen ne laissent personne indifférent. La ville du nord-ouest du Royaume, réputée pour ses nuances de bleu, s’est d’ailleurs arrogé la troisième place parmi les plus belles villes monochromes du monde, selon le magazine américain Architectural Digest. Une ville monochrome est une ville où une seule couleur domine, créant ainsi une identité visuelle distinctive et esthétique.

Si les visiteurs se laissent séduire par la beauté et le charme de Chefchaouen, c’est surtout grâce à sa couleur scintillante, tantôt chaude, tantôt froide, qui s’étale sur les murs et les rues sinueuses et labyrinthiques et couvre les pierres, les façades, les escaliers et glisse même sous les pieds.

Concernant le choix de la couleur bleue, plusieurs explications sont avancées. Pour certains, cette couleur renvoie au ciel ou encore à la Méditerranée qui borde la région du Rif. Selon Architectural Digest, elle aurait été choisie pour éloigner les moustiques. Le magazine suppose également qu’on la doit aux Juifs installés dans la ville. Ces derniers ont peint leurs maisons en bleu en raison de la place que cette couleur occupe dans leur foi.

La perle bleue est suivie au classement du magazine Architectural Digest par Jodhpur (Inde), les îles de Banwol et Bakji (Corée du Sud), Collonges-la-Rouge (France) et Jaipur (Inde), tandis que la première place du top 7 des plus belles villes monochromes du monde revient à l’Andalousie (Espagne) et la deuxième à Izamal (Mexique)