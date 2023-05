Gastronomie: Marrakech dans le top 12 des meilleures destinations au monde

Marrakech arrive en neuvième position dans le top 12 des meilleures destinations gastronomiques au monde, d’après un classement rendu public par le site TravelAwaits réalisé par la plateforme de randonnée AllTrails dans laquelle les lecteurs du site ont choisi 12 villes comme étant les capitales culinaires du monde.

La diversité culinaire de Marrakech, sa gastronomie locale et ses sites attractifs sont autant de facteurs à l’origine de cette position. D’après le site, Marrakech doit cette position à ses épices authentiques, telles que ras el-hanout, un véritable mélange d’herbes et d’épices aromatiques qui assaisonne les plats marocains comme le couscous et le tagine.

Le site tient à préciser que la place de Jemaâ El Fna, l’un des sites les plus visités de Marrakech, est un excellent endroit pour déguster et découvrir de nombreux plats marocains de la cuisine de rue. Là où des centaines d’étals proposent de délicieuses viandes grillées, des galettes de pommes de terre (maâkouda), ou encore du poisson frit, rapporte TravelAwaits.

Marrakech est suivie par la ville de Marseille (France), d’Athènes (Grèce), et d’Amsterdam (Pays-Bas) qui ferment le podium. En revanche, Rome (Italie) occupe la première place dans le top 12 des meilleures destinations gastronomiques dans le monde, suivie par Paris et Barcelone.