Ksar Aït Ben Haddou parmi les 20 plus beaux villages du monde, selon un prestigieux média de voyages

Le village d’Aït Ben Haddou, site fortifié et formé de bâtiments en terre, continue de séduire les visiteurs à travers le monde. Cette perle nichée dans le Sud du Royaume occupe la 12ème place dans le classement des 20 plus beaux villages du monde réalisé par le média spécialisé dans les voyages et sorties Time Out. Ce classement a été réalisé sur la base de la popularité des villages auprès des touristes sur le réseau social Instagram.

Construit sur une colline au milieu d’une vallée, Aït Ben Haddou est une invitation à découvrir un décor de cinéma tout en profitant d’un climat agréable et en vivant une expérience inédite jonchée d’histoire, de nature et de culture. D’ailleurs, ce lieu unique est inscrit au patrimoine universel de l’Unesco depuis 1987.

Lire aussi : Au ksar d’Aït Ben Haddou, l’activité touristique reprend des couleurs

Le village d’Aït Ben Haddou est suivi au classement de Time Out par Popeye (Malte), Bibury (Angleterre), Ortahisar (Turquie), Fenghuang (Chine), Staithes (Angleterre), Juzcar (Espagne), Palanga (Iran) et Simiane-la-Rotonde (France).

La première place du top 20 des plus beaux villages du monde, selon Time Out, revient aux Cinque Terre, en Italie. Cette rangée de cinq villages situés sur le littoral de la Riviera italienne, célèbre pour ses maisons colorées, est suivie par Reine (Norvège), Oia (Grèce), Burano (Italie), Colmar (France), Hallstatt (Autriche), Alberobello (Italie), Hobbiton (Nouvelle-Zélande), Shirakawago (Japon), Sidi Bou Saïd (Tunisie) et Wegen (Suisse).