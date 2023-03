Au ksar d’Aït Ben Haddou, l’activité touristique reprend des couleurs

L’activité touristique dans la région de Ouarzazate reprend des couleurs. En cette période hivernale, nombreux sont les touristes européens qui se rendent dans cette région, et plus précisément au ksar d’Aït Ben Haddou. Situé à 30 kilomètres de la ville de Ouarzazate, ce petit village fortifié, formé de bâtiments de terre et construit sur une colline au milieu d’une vallée, offre à ces voyageurs l’opportunité de visiter un décor de cinéma tout en profitant d’un climat agréable et en vivant une expérience culturelle inédite.

«Nous sommes venus ici parce qu’il fait beau aujourd’hui. Il y a du vent, c’est sec et il y a moins de pluie, ce qui nous permet de traverser l’Oued», fait savoir Lorenzo, un touriste français venu visiter ce fameux site touristique, dans une déclaration à Le360.

Un site historique aux nombreux atouts culturels

En plus de son climat et de sa beauté naturelle, le ksar d’Aït Ben Haddou, inscrit depuis 1987 au Patrimoine mondial de l’UNESCO, attire également par sa richesse culturelle et historique. «J’aime beaucoup m’arrêter à la Kasbah d’Aït Ben Haddou, parce que c’est l’une des plus belles, si ce n’est la plus belle Kasbah du Maroc», fait savoir quant à lui François, également venu de France pour visiter le pays.

Plusieurs touristes profitent aussi de leur visite sur ce site historique pour se procurer des objets artisanaux uniques, qui reflètent le savoir-faire ancestral des habitants du village. C’est le cas d’ailleurs de Lorenzo, qui a été impressionné par la diversité des productions artisanales dans la région. «Il y a de très belles choses. Et ce qui nous intéresse c’est qu’on peut trouver des artisans très précis et qui font un travail de qualité», fait-il savoir.

Un autre facteur fait de ce site l’un des plus attractifs et célèbres au Maroc. Le ksar d’Aït Ben Haddou a en effet abrité le tournage de plusieurs films et séries cultes, notamment Lawrence d’Arabie et Game of Thrones, ce qui a permis de promouvoir cette destination à l’international. «C’est un village très intéressant. C’est un site historique, qui apparaît aussi dans les films», indique Kaide, un touriste allemand.

Une reprise de l’activité touristique

La saison haute est officiellement déclarée au ksar d’Aït Ben Haddou, et tous les indicateurs sont au vert selon les opérateurs touristiques de la région. «Bien que la situation s’améliore depuis 2022, après la fin de la pandémie, c’est en 2023 qu’on enregistre un nombre important de réservations», indique Lhoucine Boulqil, promoteur touristique.

2023 s’annonce ainsi une année de véritable reprise pour l’activité touristique, surtout que, rappelons-le, le Royaume a levé l’ensemble des restrictions sanitaires et mis fin à l’état d’urgence fin février dernier. Ainsi, «l’activité touristique reprend son rythme», se félicite ce professionnel, soulignant que pour les prochaines semaines, les établissements d’accueil de la ville affichent déjà un taux de réservation de 90%.

«Si cette tendance se poursuit, on pourra parler d’une bonne année touristique», note Lhoucine Boulqil d’un ton optimiste. «Cela permettra aussi de rompre avec la crise causée par le Covid-19», ajoute-t-il.

Cette haute saison, indique cet interlocuteur, devrait se poursuivre jusqu’au mois de juillet et le nombre des touristes, principalement en provenance d’Europe mais aussi des Etats-Unis, de la Chine et du Japon, devrait ainsi continuer à croître.