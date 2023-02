En pleine vague de froid en Europe, le Maroc attire de nombreux touristes

Un touriste français interrogé par Le360 affirme qu’il vient régulièrement au Maroc pour profiter du climat, de la beauté de ses endroits et de ses atouts naturels. Cette année, il a choisi d’y passer quelques jours, dans un camping international à Tiznit.

«Nous sommes très bien reçus au Maroc, en ville comme en camping. Nous sommes très contents d’avoir visité ce pays. Nous essayons de profiter au maximum de notre visite. Nous comptons découvrir plusieurs villes. On commencera par Taroudant. Et ensuite, on montera à Marrakech», indique un touriste dans une déclaration pour Le360.

Un avis partagé par un autre touriste, pour qui la beauté du pays, la sécurité, l’accueil chaleureux des habitants, le climat et la sécurité sont tous au rendez-vous. «Les prix au Maroc sont très avantageux par rapport à la France. Ici, on achète tout, de la nourriture, des fruits et des légumes», ajoute-t-il.

«Pendant les deux années de Covid, nous avons souffert de ne pas revenir au Maroc. Les patrons de ce camping ont eu l’intelligence de l’agrandir et de créer plusieurs espaces, notamment pour les camping-cars et pour les voitures. C’est une très belle réalisation», indique un autre touriste français que Le360 a rencontré.

Houssam Benaich, un Marocain résidant à l’étranger, et directeur d’un camping à Tiznit, a déclaré avoir investi dans ce camping international car la région est devenue une destination populaire auprès des touristes étrangers.

«Le camp a reçu, de décembre dernier au dimanche 26 février 2023, plus de 1.000 camping-cars, dont chacun comprend deux personnes ou plus de nationalités différentes», indique notre interlocuteur. Ce projet, ajoute-t-il, a vu le jour grâce au soutien des autorités locales.