Tourisme: le Maroc en opération séduction au World Travel Market de Londres

Alors que le World Travel Market (WTM) ouvre ses portes aujourd’hui, à Londres, le Maroc, en tant que «Premier Partner», se prépare à mettre en lumière son potentiel touristique. Ce salon international, véritable carrefour des professionnels du voyage, est une opportunité en or pour le Royaume de consolider sa présence sur le marché britannique et de présenter ses atouts à une audience encore plus globale.

Pour le WTM 2023, le Maroc compte présenter son potentiel touristique, sur un espace d’exposition de 760 mètres carrés, grâce à la participation de l’Office national marocain du tourisme (ONMT), de Royal Air Maroc (RAM), de 9 conseils régionaux du tourisme (CRTs), et de 37 co-exposants professionnels, parmi lesquels figurent 14 agences de voyages. L’année précédente, le Salon avait attiré l’attention internationale avec plus de 35.000 professionnels de plus de 184 pays, et le pavillon marocain, qui s’étendait alors sur 630 mètres carrés, avait été honoré par le prix du «Best Stand Design».

Lire aussi : Le Maroc veut doubler le nombre des touristes britanniques d'ici 2027

La tutelle entend bien capitaliser sur cet événement pour attirer un nombre croissant de touristes britanniques. Déjà en 2022, lors de l’édition précédente des WTM, la ministre du Tourisme, Fatim-Zahra Ammor, annonçait la couleur en fixant un objectif de doublement des arrivées pour 2026. «Notre objectif à long terme est de doubler le nombre de touristes qui visite le Maroc à l’horizon 2030», avait-elle assuré, précisant que sur le marché britannique en particulier, «le but est de doubler le nombre de touristes dans les quatre années qui viennent».

Une dépense moyenne par jour de 124 dollars américains

Un pari ambitieux qui repose sur des chiffres prometteurs et un plan d’action qui se veut incisif. Zoubir Bouhoute, expert en tourisme, appuie cette ambition en soulignant l’importance capitale du marché britannique: une population dynamique et une économie puissante caractérisent le Royaume-Uni, en plus d’une propension marquée pour les voyages à l’international.

«En 2022, les Britanniques ont effectué 71 millions de visites à l’étranger enregistrant plus 780 millions de nuitées avec un délai moyen de séjour de 9 jours. Les dépenses voyages ont atteint 58,5 milliards de livres sterling (72,54 milliards de dollars américains), soit une dépense moyenne par jour de 100 livres sterling ou 124 dollars américains. Les motifs de voyages sont les loisirs 64%, la visite de famille 27% et le business 7%», explique-t-il dans une note d’analyse.

«Les pays les plus visités sont principalement l’Espagne avec 15,6 millions (22% de part de marché), la France, avec 7,4 millions (10%), l’Italie, avec 3,9 millions, et la Grèce et le Portugal, avec 3,6 millions chacun. Le Maroc avait alors enregistré 481.905 arrivées aux postes-frontières durant la même année (soit 0,68% de part de marché)», poursuit-il.

Lire aussi : Reprise du tourisme: l'ONMT met le cap sur le marché britannique

D’après cet expert, l’évolution des chiffres du tourisme britannique au Maroc est encourageante, malgré un léger fléchissement dû à la pandémie. «Le nombre de touristes en provenance d’Angleterre est passé de 399.847 en 2010 à 634.000 en 2019, soit une évolution globale de 59% entre 2010 et 2019. L’évolution moyenne annuelle entre 2010 et 2019 s’établit à 5,26%. Ce marché a connu une régression en 2020 et 2021 due à la Covid-19, mais la récupération est bien ressentie en 2022 puisque le nombre d’arrivées aux postes-frontières des touristes britanniques a atteint 481.905, soit un taux de récupération de 87% vs 2019», détaille Zoubir Bouhoute.

La reprise s’est manifestée en 2022 et continue en 2023, avec une croissance notable des arrivées et des nuitées enregistrées. «À fin septembre 2023, les arrivées aux postes-frontières des touristes en provenance du Royaume-Uni ont atteint 455.877 personnes contre 414.863 personnes en 2019, soit une évolution de +10% par rapport à la même période de 2019», soutient ce consultant.

Pour Zoubir Bouhoute, le volume d’arrivées des touristes britanniques aux postes-frontières se situerait à près de 607.000 à fin 2023 sur la base d’une évolution de +10% par rapport à 2019. «Avec ce rythme d’évolution de +10% par an sur la période 2023-2030, on atteindra 1,18 million de touristes britanniques en 2030, ou 1,2 million avec un rythme d’évolution de +10,25% sur cette même période», signale-t-il.

Cependant, l’atteinte de cet objectif nécessitera une augmentation annuelle conséquente, «un défi d’autant plus relevé au vu des moyens alloués», conclut cet expert.