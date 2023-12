Aéroport Mohammed V: lancement de l’aménagement d’un espace de vie à l’extérieur

Le conseil d’administration de l’Office national des aéroports (ONDA), tenu le 18 courant, a approuvé la réalisation d’un certain nombre de projets, dont celui relatif à l’aménagement d’un nouvel espace de vie à l’extérieur de l’aéroport Casablanca Mohammed V, indique l’office dans un communiqué.

Selon la même source, l’accès à cet aéroport étant exclusivement réservé aux voyageurs, ce projet d’ampleur vient répondre, par une métamorphose complète de l’extérieur de l’aéroport, aux besoins des visiteurs et accompagnateurs, en termes de commodités et de services.

Ainsi, cette nouvelle zone complètement piétonne, qui s’étale sur environ 15.000 m², a été conçue pour être un lieu propice à une expérience d’attente agréable, explique l’ONDA, soulignant qu’elle sera dotée de toutes les commodités.

L’accent est mis sur la qualité, le confort et le bien-être des usagers, avec la présence d’espaces verts, de bancs, de blocs sanitaires agréables d’utilisation, ainsi que de cafés et de commerces, pour une expérience d’attente plaisante.

Avant l’achèvement de ce projet structurant prévu pour fin 2024, l’ONDA offre actuellement à cette catégorie d’usagers deux vastes parkings sécurisés et équipés d’ascenseurs et de blocs sanitaires qui peuvent accueillir 4075 véhicules, des zones de dépose-minute bien indiquées, non encombrées, faciles d’accès et des écrans d’affichage d’horaires de vol, avec une signalétique adéquate facilitant l’orientation des usagers vers ces espaces, relève le communiqué. Selon la même source, ce dispositif est renforcé et adapté en périodes de pointe (distributeurs d’eau et de boissons, tables avec chaises et parasols).

Ce nouveau projet témoigne du souci constant de l’ONDA de répondre aux attentes de ses clients en respectant les exigences de qualité de service et d’hospitalité, conclut l’Office.