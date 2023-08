Lancement de l’extension de l’aéroport de Marrakech, pour un montant de 850 millions de dirhams

Le projet vise à doter la plateforme aéroportuaire de Marrakech des infrastructures et installations techniques nécessaires. Ainsi, le terminal passagers sera doté d’une superficie d’environ 120.000 m2, y compris l’extension.

Le terminal sera composé de 4 niveaux, à savoir:

- Niveau sous-sol: étalé sur une surface de 16.000 m2, abritant le système tri bagage, les locaux climatisation et les locaux support tri bagage

- Niveau 0 : étalé sur une surface égale à 55.200 m2 dont 52.000 m2 sont déjà présents et 3.200 m2 sont destinés à l’extension. Elle comprend un hall de départ et arrivée, des comptoirs d’enregistrement, des bureaux des compagnies et des sous-traitants, des bureaux assistances au sol, un contrôle de police international et domestique au départ (émigration et immigration), des salles d’embarquement international, un contrôle sanitaire, une salle de livraison de bagages et le contrôle des douanes.

- Niveau 1: avec une superficie de 20.650 m2, dont 9 150 m2 sont alloués à l’extension et 11.500 m2 sont déjà en place, contenant une galerie de débarquement et des locaux techniques.

- Niveau 2: étalé sur une surface égale à 28.850 m2 comprenant une extension de 11.350 m2 en plus d’une partie préexistante de 17.500 m2. Contenant des salles d’embarquement international et des zones commerciales.

Notons enfin que le budget alloué à ce projet, soit 850 millions de dirhams (hors TVA), concerne le terminal passagers et les aménagements extérieurs (voies, parking des véhicules et dépose-minute), n’incluant pas l’aménagement du parking des avions.