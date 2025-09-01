Aéroport de Zagora: incendie rapidement maîtrisé, sécurité et continuité des vols assurées

Un incendie s’est déclaré dimanche dans la tour de contrôle de l’aéroport de Zagora avant d’être rapidement maîtrisé, sans faire de victimes, a indiqué l’Office national des aéroports (ONDA). L’organisme précise que l’incident n’a eu aucun impact sur le déroulement des opérations aériennes.

«Le feu s’est déclenché, dimanche 31 août à 20H12 au sein de la tour de contrôle de l’aéroport de Zagora», précise l’ONDA, relevant que «grâce à l’intervention rapide et coordonnée de l’ensemble des équipes de l’aéroport, de l’Office National des Aéroports et des sapeurs-pompiers, le feu a été maîtrisé à 21h30, sans qu’aucune victime ne soit à déplorer».

Le communiqué précise que les dispositifs de sécurité ont été immédiatement activés, ce qui a permis de circonscrire et d’éteindre l’incendie en un temps très court. Parallèlement, l’ONDA a mis en place des mesures organisationnelles et techniques destinées à garantir la continuité de l’activité et à assurer la sécurité des passagers ainsi que des usagers de l’aéroport.

L’Office salue le travail exceptionnel accompli par les équipes mobilisées sur place, qui ont permis de rétablir rapidement la situation et d’assurer la continuité de l’activité aéroportuaire dans les meilleures conditions possibles.

Une enquête est en cours afin de déterminer les causes exactes de l’incident, conclut la même source.

Situé à 7 km de la ville de Zagora, au cœur de la région du Drâa-Tafilalet, l’aéroport de Zagora dispose d’une aérogare moderne inaugurée en 2019. Il accueille principalement des vols intérieurs opérés par Royal Air Maroc et Air Arabia Maroc, reliant Zagora à Casablanca, Ouarzazate et Marrakech.