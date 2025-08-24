Russie: incendies dans une centrale nucléaire et un port pétrolier à la suite d’attaques ukrainiennes

Alors que la perspective d’une rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky s’éloigne, les autorités locales russes ont indiqué dans la nuit avoir intercepté des drones ukrainiens dans des régions parfois loin du front comme celle de Saint-Pétersbourg (nord-ouest) ou sur la Volga.

Abattu peu après minuit (21H00 GMT) par la défense anti-aérienne russe, l’un de ces engins «a explosé et endommagé un transformateur auxiliaire» sur le terrain de la centrale nucléaire située dans la région russe frontalière de Koursk, a annoncé son opérateur sur son compte Telegram.

«L’incendie a été éteint», a-t-elle ajouté, précisant qu’il n’y avait aucune victime mais que le fonctionnement d’un réacteur avait été réduit. «Le niveau de radiation sur le site industriel de la centrale nucléaire de Koursk et dans les environs n’a pas changé et correspond aux niveaux normaux», selon la même source.

Depuis le début des combats, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AEIA) met en garde contre le risque d’une catastrophe, notamment à la centrale nucléaire de Zaporijjia dans le sud de l’Ukraine, occupée depuis mars 2022 par la Russie.

Guerre en Ukraine : des attaques de drones mettent le feu à une centrale nucléaire de Koursk, quelles conséquences possibles ? https://t.co/zXP9YpvhfX — Midi Libre (@Midilibre) August 24, 2025

En août 2024, Vladimir Poutine avait accusé Kiev de vouloir frapper la centrale située dans la région de Koursk, alors sous offensive ukrainienne. Les forces russes l’ont reprise au printemps.

Sur la côte de la Baltique, l’interception de 10 drones sur le port d’Oust-Louga, près de Saint-Pétersbourg, a provoqué un incendie dans un terminal pétrolier du groupe russe Novatek, a indiqué le gouverneur régional Alexandre Drozdenko sur Telegram.

«Les pompiers et le ministère des Situations d’urgence sont à l’oeuvre pour l’éteindre», a-t-il ajouté.

Avancées russes

La Russie a lancé une offensive militaire à grande échelle en Ukraine en février 2022 et contrôle à l’heure actuelle environ 20% de ce pays voisin, dont la Crimée, péninsule annexée en 2014.

Ces dernières semaines, alors que s’accéléraient les discussions pour mettre fin au conflit sous pression de Donald Trump, l’Ukraine a lancé des dizaines de drones vers le territoire russe. Elle vise notamment les raffineries et les dépôts de pétrole russes pour entraver leur capacité à financer l’offensive.

Le prix du carburant s'envole en Russie après des attaques ukrainiennes contre des raffinerieshttps://t.co/NCdKEjn68Y pic.twitter.com/tqy5Sb0uD1 — BFM Business (@bfmbusiness) August 22, 2025

Ces attaques ont été mises en cause dans la flambée des prix des carburants en Russie, qui ont atteint des records malgré la suspension des exportations d’essence décrétée par le gouvernement.

Le ministère russe de l’Énergie a lui attribué les prix élevés à «la haute demande saisonnière et les travaux agricoles», sans mentionner les attaques ukrainiennes.

Vendredi, le Premier ministre hongrois Viktor Orban a annoncé de son côté avoir demandé l’aide de Donald Trump face à ses difficultés d’approvisionnement en pétrole russe via l’oléoduc Droujba, bombardé selon lui par Kiev.

Trump says he did not like hearing that Ukraine attacked the oil pipeline from Russia to Hungary and Slovakia, and in a handwritten reply to a letter from Hungarian Prime Minister Viktor Orbán, Orbán wrote that he is very angry about it. Orbán's party published the letter. pic.twitter.com/baDmrFkhfu — Breaking News (@TheNewsTrending) August 22, 2025

Les nouvelles attaques ukrainiennes sont intervenues alors que l’Ukraine, ancienne république soviétique, célèbre dimanche ses 34 ans d’indépendance.

«Le peuple ukrainien ne se rendra jamais et ne renoncera jamais à son Indépendance», a insisté le chef des armées Oleksandre Syrsky dimanche matin à cette occasion, tandis que le chef de la diplomatie Andriï Sybiga a qualifié l’indépendance de l’Ukraine de «pierre angulaire de la sécurité de l’Europe».

Alors que l’Ukraine est quotidiennement bombardée, une femme de 47 ans est morte dimanche matin dans une frappe de drone russe dans la région de Dnipropetrovsk (est), selon le gouverneur régional.

Sur le front, l’armée russe a accru ses gains territoriaux ces derniers mois face à des forces ukrainiennes moins nombreuses et moins bien équipées.

Elle a revendiqué samedi la prise de deux villages dans la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, progressant notamment vers la ville de Kostyantynivka, bastion important sur la route de Kramatorsk qui est pour sa part un point important pour la logistique ukrainienne.

Alors que Moscou et Kiev s’accusent respectivement de bloquer l’organisation d’une éventuelle réunion avec son homologue russe, Donald Trump a annoncé vendredi se donner «deux semaines» pour décider de sa ligne concernant ce conflit.