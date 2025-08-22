Ukraine: Zelensky accuse Poutine de saboter toute perspective de paix

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky (à droite) et le chancelier allemand Friedrich Merz (à gauche) quittent la Chancellerie à Berlin après la vidéoconférence des dirigeants européens avec le président américain sur la guerre en Ukraine, avant le sommet entre les dirigeants américains et russes, le 13 août 2025. AFP or licensors

«À l’heure actuelle, les signaux envoyés par la Russie sont tout simplement indécents. Ils essaient de se soustraire à la nécessité d’organiser une réunion», a déclaré Zelensky dans son adresse quotidienne sur les réseaux sociaux jeudi soir.

À la place, les Russes «poursuivent leurs attaques massives contre l’Ukraine et leurs assauts féroces le long de la ligne de front», a-t-il dénoncé.

La Russie a lancé dans la nuit de mercredi à jeudi une attaque massive sur l’Ukraine, utilisant 574 drones et 40 missiles, selon l’armée de l’air ukrainienne, un nombre record depuis la mi-juillet.

Ces frappes ont fait deux morts, un à Kherson et un autre à Lviv, dans l’ouest du pays. Elles ont également largement détruit une entreprise américaine dans la ville de Moukatchevo, a précisé Zelensky.

In Mukachevo, the Russians practically burned down an American company producing electronics—home appliances, nothing military. The Russians knew exactly where they lobbed the missiles. We believe this was a deliberate attack against American property and investments in Ukraine. pic.twitter.com/1TiadwmAqk — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 21, 2025

«Les Russes savaient exactement où ils lançaient les missiles. Nous croyons qu’il s’agissait d’une frappe délibérée spécifiquement sur une propriété appartenant à des Américains», a-t-il ajouté. L’attaque contre Moukatchevo a fait 23 blessés, selon un nouveau bilan des autorités locales.

«Approche différente»

Très satisfait de sa rencontre avec Poutine le 15 août, Donald Trump a reconnu jeudi qu’il n’en saurait davantage sur les chances de paix que «dans les deux prochaines semaines».

On the night of August 21, Russia attacked Ukraine with 614 aerial weapons, includind Shahed drones, Kinzhal and Iskander ballistic missiles, and Kalibr and Kh-101 cruise missiles. Ukraine’s air defense downed or suppressed 577 targets, but missiles and drones still struck 11… pic.twitter.com/MGVUa3lKAk — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) August 21, 2025

«Après cela, nous devrons peut-être adopter une approche différente», a-t-il estimé, sans plus de détails.

Après avoir rencontré Poutine en Alaska puis Zelensky lundi à la Maison Blanche, Donald Trump avait dit préparer une rencontre entre les dirigeants russe et ukrainien. Mais la participation des belligérants semble encore loin d’être acquise.

ENTRETIEN. Guerre en Ukraine : "Vladimir Poutine n’a strictement aucune envie de rencontrer Volodymyr Zelensky" https://t.co/MdcoYHLBVo — La Dépêche du Midi (@ladepechedumidi) August 22, 2025

Si Vladimir Poutine paraît avoir accepté le principe de cette rencontre, qu’il refusait jusque-là, ni date ni lieu n’ont été annoncés, et Moscou a souligné mercredi qu’une telle réunion devait être «préparée avec le plus grand soin».

Paris a dénoncé jeudi une «absence de volonté» de la Russie de mettre fin à la guerre.

Volodymyr Zelensky, de son côté, a déclaré devant un groupe de médias, parmi lesquels l’AFP, vouloir comprendre «l’architecture des garanties de sécurité d’ici sept à dix jours».

Military chiefs from the United States and a number of European countries presented options to their national security advisers for providing security guarantees to Ukraine, officials said https://t.co/Vc6s4dCAbl — Reuters (@Reuters) August 22, 2025

Ensuite, «nous devrions avoir une réunion bilatérale dans une semaine ou deux», a-t-il souhaité, ce qui constituerait sa première rencontre avec son homologue russe depuis 2019.

Zelensky a proposé la Suisse, l’Autriche ou la Turquie pour une éventuelle rencontre. Il a en revanche écarté la Hongrie, jugée trop proche du Kremlin.

Nouveau missile

Les contacts diplomatiques se sont intensifiés ces dernières semaines pour trouver une issue à la guerre déclenchée par l’invasion russe en février 2022, mais les positions de Moscou et de Kiev restent diamétralement opposées, notamment sur la question des territoires occupés.

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a également accusé Kiev de ne pas être intéressé par «un règlement juste et durable» du conflit. →https://t.co/Z5CmhAESPn pic.twitter.com/K08ro2COek — Le Figaro (@Le_Figaro) August 21, 2025

Trouver un accord sur les garanties de sécurité s’annonce également complexe.

Européens et Américains ont évoqué ces derniers mois différentes possibilités, allant de garanties similaires au fameux «article 5» de l’Otan au déploiement d’un contingent militaire en Ukraine.

This poll shows 62% of Americans support sending ADDITIONAL military aide to Ukraine. This is the norm. pic.twitter.com/rlmukQOOT1 — Rep. Don Bacon 🇺🇸✈️🏍️⭐️🎖️ (@RepDonBacon) August 21, 2025

Épine dorsale de l’Otan, à laquelle ni Moscou ni Washington ne veulent voir l’Ukraine adhérer, l’article 5 stipule que toute attaque contre un pays membre est considérée comme une attaque contre tous.

Kiev considère que, même si une issue est trouvée à cette guerre, la Russie tentera encore de l’envahir à l’avenir, d’où l’importance de ces garanties.

Moscou, qui qualifie l’expansion de l’Otan à ses frontières comme l’une des «causes profondes» du conflit, rejette catégoriquement la plupart des scénarios envisagés.

The combat losses of the enemy from February 24, 2022 to August 21, 2025. pic.twitter.com/fAK7Nj7gsF — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 21, 2025

Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a averti jeudi que tout déploiement d’un contingent militaire européen en Ukraine serait «inacceptable».

Parallèlement, l’Ukraine cherche à augmenter sa production d’armement, afin de réduire sa dépendance à l’aide de ses alliés.

Volodymyr Zelensky a ainsi affirmé jeudi que son pays avait testé avec succès un nouveau missile d’une portée de 3.000 kilomètres, baptisé Flamingo.