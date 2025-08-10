Ukraine: l’Europe hausse le ton contre la Russie à la veille du sommet Trump-Poutine

Le Premier ministre polonais Donald Tusk, le Premier ministre britannique Keir Starmer, Olena Zelenska, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz sur la place Maidan à Kiev, le 10 mai 2025. (Photo: AFP)

Les présidents russe et américain doivent se retrouver le 15 août en Alaska, aux États-Unis, dans le cadre des efforts du président américain pour trouver une issue au conflit déclenché par la Russie en février 2022.

Cette rencontre très attendue se déroulera sans le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui ne cesse pourtant d’exiger d’être partie prenante.

«Toute décision qui serait prise contre nous, toute décision qui serait prise sans l’Ukraine, serait une décision contre la paix», a averti Zelensky sur les réseaux sociaux, ajoutant que «les Ukrainiens n’abandonneront pas leur terre aux occupants».

«Il doit y avoir une fin honnête à cette guerre, et il appartient à la Russie de mettre fin à la guerre qu’elle a commencée», a insisté le président ukrainien samedi soir dans son discours quotidien à la population.

I have not heard any partners express doubts about America's ability to ensure that the war ends. The President of the United States has the levers and the determination. Ukraine has supported all of President Trump’s proposals, starting back in February. Ceasefire, all formats… pic.twitter.com/klG8tMqpIq — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 9, 2025

L’armée russe contrôle actuellement environ 20% du territoire ukrainien.

Au cours d’une conversation téléphonique avec le Premier ministre britannique Keir Starmer samedi, Volodymyr Zelensky a exhorté ses alliés européens à prendre des «mesures claires» pour définir une approche commune, alors qu’eux aussi sont écartés des pourparlers.

Dans la nuit de samedi à dimanche, les principaux dirigeants européens se sont dits convaincus que «seule une approche combinant une diplomatie active, un soutien à l’Ukraine et une pression sur la Fédération de Russie» pouvait réussir.

I have just spoken again with President Zelensky, as well as with Chancellor Merz and Prime Minister Starmer.



We remain determined to support Ukraine, working in a spirit of unity and building on the work undertaken within the framework of the Coalition… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 9, 2025

«Nous saluons le travail du président Trump pour arrêter le massacre en Ukraine» et «sommes prêts à soutenir ce travail sur le plan diplomatique, ainsi qu’en maintenant notre soutien militaire et financier substantiel à l’Ukraine» et «en maintenant et en imposant des mesures restrictives à l’encontre de la Fédération de Russie», ont déclaré les dirigeants français Emmanuel Macron, italienne Giorgia Meloni, allemand Friedrich Merz, polonais Donald Tusk, britannique Keir Starmer et finlandais Alex Stubb, ainsi que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

«La voie de la paix en Ukraine ne peut être tracée sans l’Ukraine», ont-ils ajouté, rappelant leur attachement «au principe selon lequel les frontières internationales ne doivent pas être modifiées par la force» et précisant que «la ligne de contact (ligne de front) actuelle devrait être le point de départ des négociations».

We welcome President Trump’s efforts to stop the killing in Ukraine.



Diplomacy combined with continued pressure on Russia is how we will achieve a just and lasting peace.



One that respects Ukraine's sovereignty and the vital security interests of both Ukraine and Europe. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 9, 2025

L’initiative de Donald Trump a provoqué une intense activité diplomatique. Le président ukrainien s’est entretenu par téléphone avec Emmanuel Macron et le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, a de son côté reçu samedi à Londres le vice-président américain JD Vance, le chef de l’administration présidentielle ukrainienne Andriï Iermak et l’ex-ministre ukrainien de la Défense Roustem Oumerov, ainsi que des conseillers à la sécurité nationale européens, pour «discuter des prochaines étapes vers la paix en Ukraine».

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a, pour sa part, eu un échange téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine.

«C’est compliqué»

Un règlement du conflit comprendra des échanges de territoires «au bénéfice de chacun», a assuré Donald Trump vendredi, sans donner plus de détails.

«On parle d’un territoire sur lequel les combats font rage depuis plus de trois ans et demi (…), c’est compliqué», a-t-il ajouté à la Maison Blanche.

Vice President JD Vance met with European allies and Ukrainian officials in a day of high-stakes diplomatic talks on Saturday — less than a week before a historic meeting between President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin. https://t.co/tZFcceUr8B — ABC News (@ABC) August 10, 2025

Le président américain, qui a promis à maintes reprises de mettre fin à la guerre en Ukraine, a plusieurs fois parlé au téléphone avec son homologue russe ces derniers mois, mais ne l’a pas encore revu en personne depuis son retour aux affaires le 20 janvier.

Le tête-à-tête annoncé sera le premier entre les deux hommes depuis juin 2019 au Japon, un an après un sommet à Helsinki où Trump avait adopté un ton résolument conciliant envers Poutine.

Ce dernier n’a, de son côté, plus foulé le sol américain depuis 2015, sous la présidence de Barack Obama.

BREAKING: The White House is considering inviting Zelenskyy to Alaska, where Trump is set to meet with Putin, officials tell NBC News. https://t.co/h54OTT8pBR — NBC News (@NBCNews) August 9, 2025

Les États-Unis ne reconnaissant pas la Cour pénale internationale (CPI), qui a émis un mandat d’arrêt contre Vladimir Poutine pour transfert «illégal» d’enfants ukrainiens vers la Russie, Poutine ne risque pas d’être arrêté sur ce territoire de l’extrême nord-ouest américain, acheté en 1867 à la Russie.

Places fortes menacées

Après plus de trois ans de combats, les positions ukrainienne et russe restent irréconciliables.

Moscou exige que l’Ukraine lui cède quatre régions partiellement occupées (Donetsk, Lougansk, Zaporijjia et Kherson), en plus de la Crimée annexée en 2014, et qu’elle renonce aux livraisons d’armes occidentales et à toute adhésion à l’Otan.

Des conditions inacceptables pour Kiev, qui réclame le retrait des troupes russes de son territoire et des garanties de sécurité occidentales, dont la poursuite des livraisons d’armes et le déploiement d’un contingent européen — ce à quoi s’oppose la Russie.

Breaking: Russian President Vladimir Putin told the U.S. he'll halt the war in exchange for Eastern Ukraine https://t.co/FbmPm8HR7I — The Wall Street Journal (@WSJ) August 8, 2025

Sur le terrain, les affrontements et frappes meurtrières se poursuivent, et l’armée russe continue d’avancer dans l’est face à un adversaire moins nombreux et moins bien équipé.

Samedi, le ministère russe de la Défense a revendiqué la prise de la localité d’Iablonivka, dans la région industrielle et minière de Donetsk (est), où se concentre l’essentiel des combats.

Les forces russes, qui ont accéléré leur progression ces derniers mois, menacent actuellement deux places fortes ukrainiennes du Donbass, Kostiantynivka et Pokrovsk, ainsi que la ville stratégique de Koupiansk, dans la région de Kharkiv.