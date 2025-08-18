Ukraine: Zelensky et les dirigeants européens attendus ensemble aujourd’hui à la Maison Blanche

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen (à droite), serre la main du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, avant une réunion à la Commission européenne à Bruxelles, le 17 août 2025. (Photo de Simon Wohlfahrt / AFP). AFP or licensors

Précédée de nouvelles frappes russes meurtrières sur plusieurs villes ukrainiennes, cette rencontre à la Maison Blanche sera une première dans ce format depuis le début de l’invasion russe, en février 2022. Elle doit permettre d’aborder notamment de possibles concessions territoriales et la fourniture de garanties de sécurité, pour mettre fin au conflit le plus sanglant en Europe depuis la Seconde guerre mondiale.

«Le président ukrainien Zelensky peut mettre fin à la guerre avec la Russie presque immédiatement s’il le veut, ou il peut continuer à combattre», a averti M. Trump dans une série de messages sur son réseau Truth Social où il a clairement mis la pression sur le dirigeant ukrainien pour renoncer à certaines exigences.

«Pas question» pour Kiev de récupérer le contrôle de la Crimée annexée par Moscou en 2014, ni d’entrer dans l’Otan, a ainsi averti le milliardaire, qui s’est félicité qu’il n’y ait «jamais eu autant de dirigeants européens en même temps» à la Maison Blanche.

BIG DAY at the White House tomorrow. pic.twitter.com/EvuDxBuAam — The White House (@WhiteHouse) August 18, 2025

Sont en effet attendus, outre M. Zelensky, le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz, la Première ministre italienne Giorgia Meloni, le Premier ministre britannique Keir Starmer, le président finlandais Alexander Stubb, le chef de l’Otan Mark Rutte, et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Great to have you here, dear @ZelenskyyUa.



We continue our cooperation to achieve a just peace that respects Ukraine & Europe's vital security interests.



With the Coalition of the Willing in Brussels today, and in the White House with @POTUS tomorrow ↓ https://t.co/HF9Tj5TLgj — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 17, 2025

Concessions territoriales

Le président ukrainien s’entretiendra d’abord en tête-à-tête avec M. Trump à partir de 13H00 (17H00 GMT). Les différents dirigeants européens se joindront ensuite à eux.

À son arrivée à Washington, M. Zelensky a assuré que l’Ukraine partageait «le profond désir de mettre fin à cette guerre rapidement et de façon fiable» mais précisé que «la paix (devait) être durable», à l’inverse des garanties données à Kiev après la chute de l’URSS ou des accords signés avec Moscou après l’annexion de la Crimée et le début d’une guerre dans l’est ukrainien.

«La Russie doit mettre fin à cette guerre qu’elle a elle-même déclenchée. Et j’espère que notre force conjointe avec l’Amérique, avec nos amis européens, contraindra la Russie à une vraie paix», a-t-il souligné sur les réseaux sociaux, assurant le président américain de sa «gratitude pour son invitation».

I have already arrived in Washington, tomorrow I am meeting with President Trump. Tomorrow we are also speaking with European leaders. I am grateful to @POTUS for the invitation. We all share a strong desire to end this war quickly and reliably. And peace must be lasting. Not… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2025

Sa dernière visite à la Maison Blanche remonte au 28 février, quand il avait été réprimandé et humilié publiquement dans le Bureau ovale par Donald Trump et son vice-président JD Vance, qui lui avaient reproché son manque de reconnaissance pour le soutien américain.

Si l’imprévisible milliardaire républicain a montré ces derniers mois des signes de frustration à l’égard de Vladimir Poutine, il l’a accueilli en grande pompe en Alaska vendredi. Et il ne cache pas attendre de Kiev d’accepter des concessions territoriales, jusqu’ici rejetées par M. Zelensky.

Outre la question de la Crimée évoquée explicitement dimanche par Donald Trump, un responsable au courant d’échanges téléphoniques samedi entre le président américain et des dirigeants européens a affirmé à l’AFP qu’il soutenait une proposition de Moscou selon laquelle Kiev cèderait en totalité les régions de Donetsk et Lougansk (est), et le front serait gelé dans celles de Kherson et Zaporijjia (sud).

La Russie avait proclamé en septembre 2022 l’annexion de ces quatre régions ukrainiennes, même si ses troupes ne les contrôlent pas en totalité.

L’émissaire américain Steve Witkoff a assuré que Moscou avait fait «certaines concessions» territoriales concernant «cinq régions» ukrainiennes, citant uniquement «une importante discussion sur Donetsk», région qui constitue la priorité militaire du Kremlin.

Garanties de sécurité

La question de garanties de sécurité offertes à Kiev en échange d’un compromis devrait occuper une place centrale lors des discussions de lundi.

En rentrant d’Alaska, Donald Trump a évoqué la piste d’une clause de sécurité collective inspirée de l’article 5 de l’Otan, en dehors toutefois du cadre de l’Alliance atlantique, considérée par Moscou comme une menace existentielle.

Selon Emmanuel Macron, les Européens vont demander à M. Trump «jusqu’à quel point» il se joindra aux garanties de sécurité.

Réunion de coordination ce matin avec le Président Trump, le Président Zelensky et mes partenaires européens après la rencontre entre le Président Trump et le Président Poutine en Alaska.



À l’issue de cette réunion, nous avons poursuivi les échanges avec mes homologues… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 16, 2025

Donald Trump a laissé entrevoir un sommet tripartite avec MM. Poutine et Zelensky, si «tout marche bien» lorsqu’il recevra le président ukrainien.

En cas d’échec des pourparlers, le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a prévenu que Washington pourrait prendre de «nouvelles sanctions» contre Moscou.

Le Kremlin, qui a l’avantage sur le front, est accusé de longue date par Kiev et ses alliés de jouer la montre en maintenant des demandes maximalistes.

«Un cessez-le-feu est nécessaire parce que la Russie va continuer à tout faire pour terroriser notre population», a réagi le chef de l’administration présidentielle ukrainienne Andriï Iermak, alors que la Russie bombardait dans la nuit de dimanche à lundi les régions de Soumy et Kharkiv (nord-est), faisant au moins trois morts dont un enfant en bas âge, selon les autorités régionales.