Le sommet Trump-Poutine aura lieu le 15 août en Alaska

M. Trump, qui a promis à maintes reprises de mettre fin à ce conflit, a plusieurs fois parlé au téléphone avec son homologue russe ces derniers mois, mais ne l’a pas encore revu en personne depuis son retour à la Maison Blanche le 20 janvier.

Plutôt qu’en terrain neutre, la rencontre aura lieu dans le vaste et sauvage État de l’Alaska, dans l’extrême nord-ouest du continent américain, près de la Russie, un territoire que cette dernière avait cédé à l’Amérique à la fin du XIXème siècle.

Confirmant l’entrevue, le conseiller diplomatique du Kremlin Iouri Ouchakov a qualifié ce choix d’«assez logique» et a déclaré que les deux présidents «se focaliseront sans aucun doute sur une discussion autour des options pour parvenir à un règlement pacifique à long terme de la crise ukrainienne».

Après le sommet en Alaska, Moscou «cherchera naturellement à organiser la prochaine réunion entre les présidents en territoire russe» et «une «invitation en ce sens a déjà été envoyée au président américain», a précisé M. Ouchakov.

⚡️ Commentaire du Conseiller du Président de la Fédération de Russie, Iouri Ouchakov, au sujet de la rencontre entre Vladimir Poutine et Steve Witkoff (7 août 2025)



💬 La rencontre a été de nature professionnelle et constructive, et les deux Parties peuvent se déclarer… pic.twitter.com/HQTL8RW8B8 — Russie en France (@AmbRusFrance) August 7, 2025

Ce tête-à-tête sera le premier entre les deux dirigeants depuis juin 2019 au Japon, un an après un sommet à Helsinki où Donald Trump avait eu un ton résolument conciliant avec l’homme fort du Kremlin.

M. Poutine n’a plus foulé le sol américain depuis 2015, sous la présidence de Barack Obama.

Cette rencontre très attendue se déroulera donc sans le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui ne cesse pourtant d’exiger d’avoir voix au chapitre.

«Échanges de territoires»

Le président américain, interrogé plus tôt vendredi pour savoir si l’Ukraine devra faire des concessions territoriales, a répondu qu’«il y aurait des échanges de territoires au bénéfice de chacun», sans donner de détail.

«On parle d’un territoire sur lequel les combats font rage depuis plus de trois ans et demi (...) c’est compliqué, c’est vraiment pas facile, mais nous allons en récupérer une partie», a-t-il ajouté à la Maison Blanche aux côtés des dirigeants azerbaïdjanais et arménien, qui venaient de signer un accord de paix.

Moscou réclame que l’Ukraine lui cède quatre régions partiellement occupées (Donetsk, Lougansk, Zaporijjia et Kherson), en plus de la Crimée annexée en 2014, et qu’elle renonce aux livraisons d’armes occidentales et à toute adhésion à l’Otan.

Des exigences inacceptables pour Kiev, qui veut le retrait des troupes russes de son territoire et des garanties de sécurité occidentales, dont la poursuite des livraisons d’armes et le déploiement d’un contingent européen, ce à quoi s’oppose la Russie.

Vladimir Poutine s’est lui entretenu vendredi au téléphone avec le président chinois Xi Jinping et le Premier ministre indien Narendra Modi.

Had a very good and detailed conversation with my friend President Putin. I thanked him for sharing the latest developments on Ukraine. We also reviewed the progress in our bilateral agenda, and reaffirmed our commitment to further deepen the India-Russia Special and Privileged… — Narendra Modi (@narendramodi) August 8, 2025

Ces développements surviennent alors que le président américain avait lancé un ultimatum à la Russie la semaine dernière, qui a expiré vendredi, pour faire avancer les négociations avec Kiev, sous peine de nouvelles sanctions américaines.

Demandes maximalistes

L’offensive russe à grande échelle contre l’Ukraine, déclenchée en février 2022, a fait a minima des dizaines de milliers de morts dans les deux pays et causé d’immenses destructions.

Après plus de trois ans de combats, les positions ukrainienne et russe sont toujours irréconciliables. La Russie est accusée de bloquer les pourparlers en maintenant des demandes maximalistes, à un moment où ses forces ont l’avantage sur le front et continuent d’y gagner du terrain.

Le dernier cycle de négociations directes entre les deux belligérants à Istanbul en juillet n’avait débouché que sur un nouvel échange de prisonniers et de dépouilles de soldats.

Pour tenter de faire avancer les choses, l’émissaire américain Steve Witkoff a été reçu cette semaine au Kremlin par Vladimir Poutine, ce qui a permis une accélération au plan diplomatique marquée par l’annonce jeudi par Moscou d’un «accord de principe» pour un prochain sommet entre les dirigeants américain et russe.

Après un rapprochement spectaculaire en début d’année avec Vladimir Poutine, Donald Trump s’est dit récemment à plusieurs reprises « très déçu » par son homologue russe du fait de l’absence d’avancées dans les négociations entre Kiev et Moscou.

Sur le terrain, l’armée russe poursuit ses attaques aériennes meurtrières sur l’Ukraine et ses assauts sur le front, où ses soldats sont plus nombreux et mieux équipés.

L’Ukraine demande, de concert avec ses alliés européens, un cessez-le-feu de 30 jours, auquel se refusent les Russes.