International

Trump et Poutine se séparent sans dévoiler de plan pour l’Ukraine

Le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine se serrent la main à la fin d'une conférence de presse conjointe après avoir participé à un sommet américano-russe sur l'Ukraine à la base commune Elmendorf-Richardson à Anchorage, en Alaska, le 15 août 2025. (Photo de Drew ANGERER / AFP). AFP or licensors

Donald Trump et Vladimir Poutine ont affiché vendredi en Alaska une entente cordiale et des gestes symboliques en faveur de la paix, sans pour autant dévoiler la moindre avancée concrète sur l’Ukraine. Trois heures d’échanges présentés comme «constructifs», mais marqués par l’absence d’annonce et l’inquiétude persistante des alliés de Kiev.

Par Le360 (avec AFP)
Le 16/08/2025 à 06h59

Donald Trump et Vladimir Poutine se sont séparés vendredi en Alaska sans rien dévoiler d’un possible plan de paix pour l’Ukraine, tout en multipliant les déclarations engageantes et les gestes amicaux.

Le président américain a parlé d’une réunion «très productive», Vladimir Poutine d’un entretien «constructif», mais en réalité rien n’a filtré immédiatement de leurs trois heures de discussion sur une base militaire de l’Alaska.

Le président américain, qui aime tant à se présenter en négociateur décisif, a assuré pendant des déclarations conjointes à la presse qu’il restait «très peu» de points à régler pour trouver une issue à la guerre déclenchée il y a plus de trois ans par l’invasion russe de l’Ukraine.

«L’un d’entre eux (ces points) est probablement le plus important», a ajouté Donald Trump, mais sans dire lequel.

«Nous n’y sommes pas, mais nous avons fait des progrès. Il n’y a pas d’accord jusqu’à ce qu’il y ait un accord», a averti le président des États-Unis, avant de redécoller pour Washington.

Donald Trump et Vladimir Poutine ont passé, en tout et pour tout, six heures en Alaska.

Le milliardaire de 79 ans s’était fixé pour ambition d’organiser très vite un sommet tripartite avec le chef d’État russe et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, et de décrocher un cessez-le-feu.

Il n’a rien évoqué de tout cela aux côtés de Vladimir Poutine, face aux journalistes.

Mais dans un entretien sur la chaîne Fox News enregistré juste après les déclarations à la presse, Donald Trump a estimé qu’un accord pour mettre fin à la guerre «dépendait vraiment du président» ukrainien.

Au contraire, avec son homologue russe, le président américain n’a plus eu le ton quelque peu bravache d’avant la rencontre, lorsqu’il menaçait de claquer la porte en cas d’impasse, ou assurait qu’avec lui Vladimir Poutine ne «ferait pas le malin».

M. Trump, qui avait menacé la Russie de «conséquences très graves» si elle n’acceptait pas de mettre un terme à la guerre, a précisé ne plus envisager de mesures dans l’immédiat.

«Vu comme cela s’est passé aujourd’hui, je ne pense pas que je doive penser à cela maintenant», a-t-il déclaré, en réponse à une question de Fox News.

M. Poutine, sur la même tonalité engageante et cordiale, a dit espérer que «l’entente» trouvée en Alaska apportera «la paix» en Ukraine.

Les deux hommes, qui s’exprimaient devant un fond bleu portant l’inscription «Pursuing Peace» («Oeuvrer pour la paix»), avaient promis une conférence de presse. Mais ils se sont seulement serré la main après avoir fini leurs discours et sont partis sans répondre aux journalistes qui, debout, les assaillaient de questions.

Applaudissements

L’Ukraine et les Européens redoutaient par-dessus tout que ce sommet ne permette à Vladimir Poutine de manipuler son homologue américain, qui avait évoqué en amont la possibilité de concessions territoriales.

Donald Trump a affirmé qu’il appellerait dans la foulée les dirigeants de pays de l’Otan ainsi que Volodymyr Zelensky, disant à propos des Ukrainiens: «En dernier ressort, cela dépend d’eux».

Il a aussi estimé qu’il pourrait revoir «très bientôt» le président russe. Ce à quoi Vladimir Poutine a réagi en lançant, en anglais, «la prochaine fois à Moscou», sur un ton léger.

«J’imagine que cela pourrait arriver», a rétorqué le président américain, amusé.

Avec ce sommet au ton chaleureux, Poutine signe un spectaculaire retour sur la scène internationale, alors que le conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale continue.

Donald Trump a brièvement applaudi pendant que son homologue russe s’avançait vers lui sur le tarmac.

Ont suivi des poignées de mains et des sourires dans une mise en scène exposant toute la puissance militaire américaine, avec des avions de combat de pointe rangés auprès du tapis rouge et survolant les deux hommes.

Vladimir Poutine est ensuite monté dans la voiture blindée de Donald Trump où ils ont eu un court tête-à-tête, avant leur réunion en compagnie de quelques conseillers.

Les Russes «continuent à tuer»

Premier concerné mais grand absent de ce rendez-vous, Volodymyr Zelensky avait déclaré «compter» sur Donald Trump pour mettre un terme au conflit.

Les soldats russes «continuent à tuer le jour des négociations», avait-il déploré, tandis que l’armée ukrainienne annonçait vendredi avoir repris six villages dont des unités russes s’étaient emparées ces derniers jours, lors d’une avancée particulièrement rapide.

Le président ukrainien et les dirigeants européens attendent donc maintenant que l’imprévisible président américain les informe de la teneur de son entrevue.

La Russie réclame que l’Ukraine lui cède quatre régions partiellement occupées (Donetsk, Lougansk, Zaporijjia et Kherson), en plus de la Crimée annexée en 2014, et qu’elle renonce aux livraisons d’armes occidentales et à toute adhésion à l’Otan.

C’est inacceptable pour Kiev, qui veut un cessez-le-feu inconditionnel et immédiat, ainsi que des garanties de sécurité futures.

Par Le360 (avec AFP)
Le 16/08/2025 à 06h59
#Poutine#Donald Trump#Ukraine#Cessez-le-feu#sanctions

LEs contenus liés

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Poutine, Trump, Zelensky: les questions clés du sommet historique d’aujourd’hui

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Sommet Trump-Poutine: l’Europe accentue sa pression diplomatique, Moscou muscle sa présence militaire

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Ukraine: réunion d’urgence des Européens avant le sommet Trump-Poutine

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Ukraine: l’Europe hausse le ton contre la Russie à la veille du sommet Trump-Poutine

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Le sommet Trump-Poutine aura lieu le 15 août en Alaska

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

«Accord de principe» pour une rencontre Trump-Poutine «dans les prochains jours», dit le Kremlin

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Sous la menace américaine pour l’achat de pétrole russe, l’Inde dépêche un conseiller de Modi à Moscou

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Ukraine: l’émissaire de Trump attendu en Russie cette semaine

Articles les plus lus

1
Mandats d’arrêt, refus d’accès et humiliations: la France intensifie ses frappes contre l’Algérie
2
Les détails du projet de loi sur les animaux errants et pourquoi il est interdit de les nourrir
3
Chiens et chats errants entre fermeté et compassion
4
Au Moussem Moulay Abdellah Amghar, la cuisine populaire fait aussi sa fantasia
5
Feu de forêt à Chefchaouen: un dispositif important toujours déployé sur le terrain
6
La vallée des Aït Bouguemez se trouve en montagne…
7
Très cher Maroc! (2)
8
Rabat: la gare TGV de Hay Riad et ses infrastructures d’accompagnement en bonne voie
Revues de presse

Voir plus