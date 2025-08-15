Poutine, Trump, Zelensky: les questions clés du sommet historique d’aujourd’hui

Que veut Poutine?

Pour le maître du Kremlin, la simple tenue de cette rencontre constitue déjà une «victoire», le plaçant au centre du jeu diplomatique, a cinglé le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

«Le meilleur scénario possible pour la Russie (…) serait un accord qui établit une sorte de cessez-le-feu», mais «sans mettre en place un véritable mécanisme de dissuasion» au bénéfice de l’Ukraine, analyse Sam Greene, expert au Center for European Policy Analysis (CEPA).

Les revendications du président russe, jugées inacceptables par Kiev, sont les suivantes: mettre la main sur quatre régions partiellement occupées (Donetsk, Lougansk, Zaporijjia et Kherson), en plus de la Crimée annexée en 2014, et obtenir que l’Ukraine renonce aux livraisons d’armes occidentales ainsi qu’à rejoindre l’OTAN.

Mais le président russe devra «revoir ses calculs» si Donald Trump «prend les commandes de la réunion et ne se laisse pas mener en bateau», souligne Daniel Fried, ancien ambassadeur américain en Pologne, aujourd’hui expert au Atlantic Council.

Que cherche Trump?

«Je veux voir si je peux arrêter la tuerie», a lancé jeudi Donald Trump, mettant sur le même plan, comme à son habitude, les pertes militaires russes et les morts civils ukrainiens.

President Trump Delivers Remarks, Aug. 14, 2025 https://t.co/bZ16roYaRr — The White House (@WhiteHouse) August 14, 2025

Le président américain se rêve en grand réconciliateur. Mettre fin au plus sanglant conflit en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale conforterait sa conviction — désormais bien connue — de mériter le prix Nobel de la paix.

Le républicain avait promis, durant sa campagne, de mettre fin au conflit en un clin d’œil.

Plus prudent aujourd’hui, il parle de «tâter le terrain» face au dirigeant russe et estime à «25%» la probabilité que la réunion soit un échec.

Trump goes face-to-face with Putin: All the details of historic meeting at Alaskan base once used to deter Russian invaders as leaders decide Ukraine's fate... without Zelensky https://t.co/lcHQd1fz04 — Daily Mail (@DailyMail) August 14, 2025

Donald Trump a assuré que, dans le meilleur des cas, ce tête-à-tête serait rapidement suivi de pourparlers à trois avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

L’ancien promoteur immobilier évoque également le potentiel économique d’une relation bilatérale normalisée avec Moscou — un point que Vladimir Poutine entend bien aborder à Anchorage vendredi, selon le Kremlin.

Qu’espère, et redoute, l’Ukraine?

«Le meilleur scénario (…) serait que la réunion (de vendredi) ne débouche sur aucun accord» afin que Kiev ne se retrouve pas « sous pression » pour céder des territoires, résume Olga Tokariuk, experte au CEPA.

A good, productive meeting with UK Prime Minister @Keir_Starmer. We continue to coordinate our positions.



Yesterday, together with all our partners, and today in a bilateral format, we discussed expectations for the meeting in Alaska and possible prospects. We also discussed in… pic.twitter.com/mcM1f2dPTd — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 14, 2025

Dans l’optique du président Volodymyr Zelensky et de ses alliés européens, le scénario idéal verrait Donald Trump imposer de «nouvelles sanctions» contre la Russie, poursuit-elle.

Les dirigeants européens martèlent que le sommet en Alaska doit se concentrer sur la question d’un cessez-le-feu, sans aborder d’éventuelles concessions territoriales.

💬 "Je n’espère rien, on a déjà vu trop de négociations annulées", confie une Kievite. Malgré un sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine, 70% des Ukrainiens attendent un cessez-le-feu, fatigués par 3 ans et demi de guerre#ApollineMatin pic.twitter.com/UW7MT1Jy8R — RMC (@RMCInfo) August 15, 2025

Mais Donald Trump a répété jeudi que, pour parvenir à la paix, il faudrait du «donnant-donnant en ce qui concerne les frontières, les territoires».

Pourquoi l’Alaska?

Ce choix présente des avantages logistiques évidents.

Le président russe est sous le coup d’un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale, dont les États-Unis ne sont pas membres, ainsi que de multiples sanctions.

Trump-Poutine : pétrole et gaz russes, au coeur du bras de fer https://t.co/UUQpE5snKy — La Tribune (@LaTribune) August 14, 2025

Pour rallier le vaste État américain, il lui suffit de traverser le détroit de Béring, sans devoir passer par un pays tiers.

Le lieu choisi, la base militaire d’Elmendorf-Richardson, est déjà parfaitement sécurisé et fermé au public.

L’Alaska, enfin, est un territoire à l’intersection des histoires russe et américaine: la Russie l’a cédé aux États-Unis au XIXème siècle.

L’immense État a par la suite joué un rôle stratégique important pendant la Seconde Guerre mondiale, et plus encore durant la Guerre froide.