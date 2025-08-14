Sommet Trump-Poutine: l’Europe accentue sa pression diplomatique, Moscou muscle sa présence militaire

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le chancelier allemand Friedrich Merz quittent la Chancellerie à Berlin après la vidéoconférence des dirigeants européens avec le président américain sur la guerre en Ukraine, avant le sommet entre les dirigeants américains et russes, le 13 août 2025. AFP or licensors

Le président américain, qui a dit vouloir «tâter le terrain» avec son homologue russe, a jugé mercredi que deux issues étaient possibles.

Si l’entretien se passe bien, il débouchera «presque immédiatement» sur une rencontre à trois entre le président russe, Volodymyr Zelensky et lui-même, pour mettre un terme à la guerre déclenchée en février 2022 par l’invasion russe.

Mais si sa première réunion en personne avec le maître du Kremlin depuis 2019 tourne mal, Donald Trump a assuré qu’il n’y aurait pas de «seconde rencontre» pour mettre fin au plus sanglant conflit en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Piqué à vif par des commentaires de presse présentant la tenue du sommet comme une victoire diplomatique pour Vladimir Poutine, le président américain a assuré que la Russie ferait face à des «conséquences très graves» si elle n’acceptait pas de mettre fin à la guerre.

An important and substantive meeting with @bundeskanzler Friedrich Merz. I am grateful for supporting Ukraine and organizing today’s meetings – the online meeting of leaders and the meeting of the Coalition of the Willing. Thank you for showing genuine unity and leadership at… pic.twitter.com/OfTJocYpQM — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 13, 2025

Mais il n’a pas précisé cette menace, qui n’est d’ailleurs pas la première du genre.

Donald Trump doit prendre la parole jeudi dans le Bureau ovale, mais la Maison-Blanche n’a pas précisé l’objet de son allocution.

Mercredi, dans les rues du centre-ville d’Anchorage, pas de rues bouclées, de quartiers barricadés, ni même de présence policière visible.

Excellent meeting today with our European partners and President Trump, ahead of his upcoming meeting with President Putin on August 15 in Alaska.



Unity and strong alignment with our allies on the priorities:



→ Nothing about Ukraine should be decided without the Ukrainians.… pic.twitter.com/DqGAfDd9fs — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 13, 2025

Rien ne laisse deviner, à première vue, que se prépare cette réunion de la plus haute importance.

Mais à l’aéroport, les journalistes encombrés de caméras se mêlent aux touristes chargés de cannes à pêche. Les hôtels affichent complets, les loueurs de voitures sont dévalisés.

Les deux dirigeants se rencontreront sur la base militaire d’Elmendorf-Richardson, dont l’importance stratégique a culminé pendant la Guerre froide.

«Très bon appel»

Pour permettre la venue de la délégation russe, le Trésor américain a décidé, vendredi, de suspendre temporairement des sanctions prises contre Vladimir Poutine et plusieurs hauts responsables depuis le début de la guerre en Ukraine.

Together with @POTUS, @ZelenskyyUa and other European leaders, we have had a very good call.



We exchanged on the upcoming bilateral meeting in Alaska.



Today Europe, the US and NATO have strengthened the common ground for Ukraine.



We will remain in close coordination. Nobody… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 13, 2025

Jusqu’au bout, chaque partie s’efforce de consolider sa position: sur le front pour les Russes, par la voie diplomatique pour Kiev et les Européens.

Donald Trump a assuré avoir eu un «très bon appel», mercredi, avec le président ukrainien et des dirigeants des pays européens, de l’UE et de l’Otan.

«Nous espérons que le thème central de la réunion», vendredi, sera «un cessez-le-feu immédiat», a déclaré Volodymyr Zelensky.

Guerre en Ukraine: Donald Trump et Vladimir Poutine vont se rencontrer demain pic.twitter.com/FJHOco5odT — BFM Business (@bfmbusiness) August 14, 2025

Il redoute que le sommet entre les présidents russe et américain n’aille plus loin, esquissant un règlement à long terme du conflit au détriment de son pays.

Les Européens se sont donc efforcés, mercredi, d’influencer l’état d’esprit dans lequel Donald Trump, dirigeant au tempérament volatil, aborde la réunion.

Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a évoqué une chance «réelle» de cessez-le-feu. Celui-ci doit rencontrer ce jeudi à Londres le président ukrainien Zelensky, a annoncé son cabinet.

Starmer, qui a évoqué mercredi une chance réelle de parvenir à un cessez-le-feu grâce à la médiation du président américain, doit recevoir le dirigeant ukrainien à 09H30 (08H30 GMT) à Downing Street, a-t-on précisé de même source.

Vladimir Poutine se prépare, lui, à faire la traversée jusqu’en Alaska sur fond de progression accélérée des forces russes en territoire ukrainien.

Les troupes russes ont dit avoir conquis plus de 110 km² supplémentaires au 12 août par rapport à la veille, ce qui n’était plus arrivé depuis fin mai 2024.

«Échanges de territoires»

Signe de la dégradation de la situation, l’Ukraine a ordonné, mercredi, l’évacuation de familles dans une dizaine de localités de l’est.

Au moins trois personnes ont été tuées dans des tirs d’artillerie et des raids de drones russes dans la région de Kherson (sud) tôt mercredi, d’après les autorités régionales.

Rencontre Trump-Poutine : pourquoi le sommet sur l'Ukraine en Alaska place Volodymyr Zelensky dans une situation délicate https://t.co/cURKNlqMBO — franceinfo (@franceinfo) August 14, 2025

La Russie réclame que l’Ukraine lui cède quatre régions partiellement occupées (Donetsk, Lougansk, Zaporijjia et Kherson), en plus de la Crimée annexée en 2014, et qu’elle renonce aux livraisons d’armes occidentales et à toute adhésion à l’Otan.

Pour Kiev, ces exigences sont inacceptables.

Donald Trump a prédit «des échanges de territoires», à un moment où les soldats russes occupent environ 20% de l’Ukraine.

🔴 Guerre en Ukraine : Trump menace la Russie de « conséquences très graves » si elle ne met pas fin au conflit ⤵️



https://t.co/WLUf9Rj6Dl — Valeurs actuelles ن (@Valeurs) August 14, 2025

Volodymyr Zelensky a exclu tout retrait de zones de l’est de l’Ukraine dans le cadre d’un accord de paix.

Pour le chancelier allemand, Friedrich Merz, l’Ukraine «est prête à discuter de questions territoriales» mais pas d’«une reconnaissance légale» de l’occupation par la Russie de certaines parties de son territoire.

«Les questions territoriales (...) ne seront négociées que par le président ukrainien», a de son côté martelé Emmanuel Macron.

Moscou, de son côté, a jugé «insignifiantes» ces consultations entre Américains et Européens.