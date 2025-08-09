Trump assure avoir «définitivement» réconcilié l’Azerbaïdjan et l’Arménie

Le président américain Donald Trump (au centre), le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et le Premier ministre arménien Nikol Pachinian (à droite), le 8 août 2025 à Washington. 2025 Getty Images

À ses côtés à la Maison Blanche, le président azerbaïdjanais Ilham Aliev et le Premier ministre arménien Nikol Pachinian ont estimé que la médiation du président américain, très sensible aux honneurs et distinctions, devait lui valoir le prix Nobel de la paix.

Les deux anciennes républiques soviétiques «s’engagent à cesser définitivement tout conflit, à ouvrir les relations commerciales et diplomatiques et à respecter la souveraineté et l’intégralité territoriale» de chacune, a assuré le président américain.

La nature contraignante ou non de cet engagement n’est toutefois pas claire.

«Vous allez avoir une très bonne relation», a-t-il lancé à ses deux invités, ajoutant: «Si ce n’est pas le cas, appelez-moi et j’arrangerai ça».

«Nous nous réjouissons des progrès réalisés en vue de l’établissement d’une paix durable entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie», a salué le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué, réagissant aux annonces de Washington.

La France, où vivent des centaines de milliers de personnes d’origine arménienne, a pour sa part évoqué une «avancée déterminante», négociée «en vue de la normalisation des relations» entre Erevan et Bakou.

Nobel de la paix

Parlant de jour «historique», Ilham Aliev a proposé d’envoyer, avec Nikol Pachinian, une lettre pour soutenir la candidature de M. Trump au prix Nobel de la paix.

«Qui, si ce n’est le président Trump, (le) mérite?», a demandé l’homme fort de Bakou.

🚨BREAKING: Azerbaijani President Ilham Aliyev says no one deserves the Noble Peace Prize except President Trump. pic.twitter.com/LCpAC9wzks — ᴺᵉʷˢ Ivanka Trump 🇺🇸🦅 (@IvankaNews_) August 9, 2025

Il a remercié Donald Trump pour sa décision, également annoncée vendredi, de lever les restrictions pesant depuis plusieurs années sur la coopération militaire de son pays avec les Etats-Unis.

Le dirigeant arménien a lui aussi exprimé son soutien à un prix Nobel de la paix pour Donald Trump: «Nous allons défendre» cette candidature.

Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan has announced the nomination of US President Donald Trump for the Nobel Peace Prize. pic.twitter.com/kxmByDZQud — The Thursday Times (@thursday_times) August 8, 2025

Les candidatures pour le prix Nobel de la paix 2025 sont closes depuis le 31 janvier et ne sont pas rendues publiques.

Israël, le Pakistan et le Cambodge ont annoncé récemment qu’ils nommaient Donald Trump, lequel estime mériter amplement cette distinction pour divers efforts de médiation.

«Fort et intelligent»

MM. Aliev et Pachinian se sont serré la main sous l’oeil de Donald Trump, et ont ensuite signé tout comme lui une «déclaration commune».

«Nous établissons aujourd’hui la paix dans le Caucase», a commenté le président azerbaïdjanais. Le Premier ministre arménien a parlé d’une étape qui «ouvrait la voie pour mettre fin à des décennies de conflit».

L’accord conclu vendredi prévoit la création d’une zone de transit passant par l’Arménie et reliant l’Azerbaïdjan à son enclave du Nakhitchevan plus à l’ouest.

1/2 Today’s declaration signed by myself, President of Azerbaijan & President @realDonaldTrump who also witnessed this historic development gives confidence that we are opening a chapter of peace, prosperity, security & economic cooperation in the South Caucasus. pic.twitter.com/msR9fB1dGG — Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) August 8, 2025

Cette zone de transit, qui répond à une revendication de longue date de Bakou, sera nommée «Voie Trump pour la paix et la prospérité internationale» (TRIPP, son acronyme en anglais).

Les Etats-Unis y disposeront de droits de développement, ce qui leur permet d’avancer leurs pions dans une région très stratégique et riche en hydrocarbures.

Un haut responsable américain a assuré que l’Arménie ne sortait pas perdante des tractations, car elle gagnait un étroit partenariat avec les Etats-Unis.

2/2 While initialing of the #peace treaty will pave the way to end the decades of conflict, opening of transport #communications in the region, including #TRIPP - Trump Road for Peace & Prosperity - will unlock strategic economic opportunities that will create long-term benefits. — Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) August 8, 2025

Le président américain, dont la fascination pour les régimes autoritaires est connue, a demandé à Ilham Aliev depuis combien de temps il était au pouvoir.

«22 ans», a répondu le président azerbaïdjanais. «Cela veut dire qu’il est fort et intelligent», a commenté Donald Trump.

M. Aliev a été élu en février 2024 pour un cinquième mandat, avec 90% des suffrages, et après un scrutin sans véritable opposition selon les observateurs internationaux.

Karabakh

La question toujours très sensible du Karabakh n’a guère été évoquée vendredi à la Maison Blanche.

Cette région contestée est reconnue internationalement comme faisant partie de l’Azerbaïdjan mais a été contrôlée pendant trois décennies par des séparatistes arméniens.

Bakou a repris partiellement l’enclave lors d’une nouvelle guerre à l’automne 2020, puis entièrement lors d’une offensive éclair en septembre 2023.

Bakou et Erevan s’étaient mis d’accord en mars sur le texte d’un traité de paix. Mais l’Azerbaïdjan, victorieux, exige que l’Arménie modifie sa Constitution pour renoncer officiellement à toute revendication territoriale sur le Karabakh.

Nikol Pachinian s’est déclaré prêt à s’y conformer, annonçant son intention d’organiser un référendum constitutionnel en 2027. Mais le traumatisme de la perte du Karabakh, appelé Artsakh en arménien, continue de diviser son pays.