Maroc-Azerbaïdjan: signature, via l’AMDIE, de deux mémorandums d’entente relatifs au commerce et à l’investissement

L’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) souhaite stimuler les échanges commerciaux et les investissements entre le Maroc et l’Azerbaïdjan. Elle a co-organisé, le mardi 14 novembre à Rabat, le premier forum d’affaires entre les deux pays, en collaboration avec l’Agence azerbaïdjanaise pour la promotion des exportations et des investissements (AZPROMO).

Dans un communiqué, l’AMDIE indique que ce forum d’affaires s’est tenu en marge de la deuxième Commission mixte de coopération bilatérale entre le Maroc et l’ Azerbaïdjan, lors de laquelle plusieurs accords de coopération ont été signés. L’évènement «a permis de rapprocher (les) communautés d’affaires et de présenter les opportunités d’échanges et d’investissements entre les deux pays», souligne un communiqué de l’AMDIE.

Deux mémorandums d’entente ont été signés entre l’AMDIE et AZPROMO, et entre l’AMDIE, Maroc PME et l’Agence de développement des petites et moyennes entreprises de la République d’Azerbaïdjan (KOBIA).

«L’objectif de ces accords est de concrétiser des projets d’investissement dans divers domaines d’intérêt commun et de stimuler la coopération en matière de commerce et d’investissement, en mettant l’accent sur les petites et moyennes entreprises. Ces accords témoignent de l’engagement mutuel à promouvoir la croissance économique et à soutenir le développement des petites et moyennes entreprises dans les deux pays», précise-t-on du côté de l’AMDIE.

Renforcer la coopération bilatérale

Les deux institutions prévoient de renforcer leur collaboration et d’encourager les opportunités d’affaires entre les deux pays dans plusieurs domaines, tels que l’aviation civile, le commerce, le tourisme, l’énergie et la défense.

La rencontre était présidée par Mohcine Jazouli, ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, et Ceyhun Bayramov, ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères.

Elle a vu la présence, côté marocain, de Ali Seddiki, directeur général de l’AMDIE, Mehdi Tazi, vice-président de la CGEM, et Brahim Arjdal, directeur général de Maroc PME. La délégation azerbaïdjanais était quant à elle conduite par Yusif Abdullayev, directeur de l’AZPROMO, Orkhan Mammadov, président du Conseil d’administration de la KOBIA, et Ismayil Manafov, vice-président de la zone franche économique d’Alat.