L’investissement des MRE au Maroc au menu de deux rencontres à Montpellier et Toulouse

Montpellier et Toulouse ont accueilli, les 2 et 3 octobre 2023, des rencontres économiques qui avaient pour principal objectif d’informer, d’échanger et de renforcer le rôle des Marocains du monde (MDM) dans le développement économique de leur pays natal.

Chefs d’entreprises, porteurs de projets, cadres et étudiants montpelliérains et toulousains sont venus assister à ces deux conférences. La première s’est tenue à Montpellier, autour du thème «Comment renforcer l’investissement MDM au Maroc?», et la seconde à Toulouse, intitulée «la Charte de l’investissement: nouveaux dispositifs et nouveaux défis», indique un communiqué de la Fondation Trophées Marocains du monde (TMM).

Alors que les transferts des Marocains résidant à l’étranger atteignent plus de 100 milliards de dirhams et contribuent à hauteur de 7% du PIB, leurs investissements sont encore loin d’atteindre leur plein potentiel, se dirigeant majoritairement vers l’immobilier.

Lire aussi : Les transferts des MRE avoisinent 78 milliards de dirhams à fin août

L’enjeu est donc de canaliser cette force économique vers des secteurs plus productifs. C’est ce que rappelle Amine Saâd, président de la Fondation TMM: «Les investissements des Marocains du monde au Maroc restent bien en deçà des potentialités existantes, comme le démontrent les chiffres officiels. Ces rencontres sont l’occasion de créer des espaces d’échanges et d’information sur les opportunités d’investissement au Maroc».

Le discours royal du 20 août 2022 a clairement jeté les jalons de la nécessité d’une nouvelle impulsion à donner aux investissements de la diaspora marocaine. Les Marocains du monde sont appelés à s’investir et investir davantage au Maroc. Ils représentent une véritable force économique.

Un levier pour l’économie marocaine

«Le lien avec le pays d’origine est indéfectible. La région Occitanie entretient d’intenses relations économiques avec le Maroc», a déclaré Jalil Benabdillah, vice-président de la région Occitanie. Pour sa part, Nouzha Sahel, consule générale du Maroc à Montpellier, a signalé combien la communauté établie à l’étranger était importante pour le Maroc, ainsi que la nécessité de la voir s’y impliquer davantage sur le plan économique.

Lancé en novembre 2022 à Londres, ce cycle de conférences s’est poursuivi à Bruxelles et Francfort avant d’atteindre l’Occitanie. Initié par la Fondation TMM et soutenu par de grandes institutions, comme l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), Bank Of Africa et l’Office national marocain du tourisme (ONMT), ce programme a pour vocation d’établir un dialogue constructif entre les décideurs marocains et la communauté des Marocains du monde.