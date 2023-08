Transferts des MRE: voici les principaux pays de provenance en 2022

Les envois de fonds effectués par les Marocains résidant à l’étranger (MRE) ont culminé à 110,7 milliards de dirhams en 2022 contre 95,5 milliards de dirhams en 2021, soit une croissance annuelle de 16%, souligne l’Office des changes dans son dernier rapport annuel.

L’accroissement des transferts des MRE concerne la majorité des principaux pays émetteurs, en l’occurrence la France (+17,9% ou +5,4 milliards de dirhams), l’Espagne (+10,9% ou +1,5 milliard de dirhams), l’Italie (+26,2% ou +2,7 milliards de dirhams) et l’Arabie saoudite (+23,5% ou +1,6 milliard de dirhams).

Lire aussi : Les transferts des MRE dépassent 45 milliards de dirhams à fin mai

La France demeure le premier pays expéditeur de ces recettes avec une part de 32,2% du total, suivie de l’Espagne (13,4%), de l’Italie (11,5%), de l’Arabie saoudite (7,6%), des États-Unis (6%) et de l’Allemagne (4%).

(Office des changes)

Par ailleurs, l’Office des changes note qu’au cours des cinq dernières années, les recettes MRE en provenance du Canada ont enregistré le plus important taux de croissance annuel moyen (TCAM) avec +28%, suivies de celles en provenance de l’Espagne (+27,6%), puis de celles en provenance de l’Italie (+20,3%).

Record des recettes touristiques

D’un autre côté, les recettes voyages ont presque triplé l’année dernière par rapport à 2021, pour dépasser le niveau pré-pandémique. Les recettes touristiques en devises ont ainsi enregistré une hausse exceptionnelle de 170,8% pour s’établir à 93,6 milliards de dirhams, sous l’effet combiné de la reprise économique et des mesures prises pour redynamiser le secteur du tourisme, précise l’Office des changes.

Durant cette période, la France a gardé sa position en tant que premier marché émetteur de ces recettes (31 milliards de dirhams en 2022 contre 13,2 milliards de dirhams en 2021, soit une hausse de 135,2%). En parallèle, les recettes voyages en provenance de l’Espagne et de l’Italie, 2ème et 3ème marchés émetteurs, ont augmenté respectivement de 335,1% et de 238,1%.