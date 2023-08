Le guide des MRE. Ep8. Ouvrir un compte bancaire, contracter un prêt... les avantages qui vous sont accordés

Les Marocains résidant à l’étranger (MRE) jouissent d’un statut particulier en matière de réglementation de change puisqu’ils bénéficient à la fois des avantages accordés aux personnes physiques marocaines résidentes et de ceux dont bénéficient les étrangers résidant ou non au Maroc.

Ainsi, ils ont droit à tous les avantages accordés à leurs concitoyens sans discrimination, notamment l’accès à des crédits en dirhams et la liberté d’investir et d’acquérir tout actif au Maroc. Ils disposent également de dotations en devises pour couvrir leurs dépenses à l’étranger au titre des voyages touristiques et religieux, des frais de scolarité et des soins médicaux.

Ouverture de compte

En tant que MRE, vous pouvez ouvrir, auprès des banques marocaines, des comptes en devises et en dirhams convertibles et disposer de chéquiers et de cartes de paiement adossées aux disponibilités desdits comptes et utilisables pour les paiements au Maroc comme à l’étranger.

Crédit bancaire

Vous pouvez également contracter des crédits en dirhams destinés à financer l’acquisition ou la construction d’une résidence au Maroc à condition d’effectuer un apport en devises minimum de 30% du prix du bien immobilier à acquérir ou à construire. Le transfert du produit de cession s’effectuera à hauteur du montant financé en devises.

Investissements en devises au Maroc

Vous êtes libre de réaliser au Maroc des opérations d’investissement financées par apport de devises, par débit d’un compte en devises ou d’un compte en dirhams convertibles.

Vous pouvez transférer les revenus produits par ces investissements ainsi que les produits de cession ou de liquidation de l’investissement, y compris les plus-values réalisées, en faveur de l’investisseur ou de ses ayants droit.

Dotation pour voyages à l’étranger, soins et scolarité

Vous bénéficiez aussi d’une dotation pour voyages personnels, fixée à 100.000 dirhams par an, pour régler des dépenses relatives aux voyages à l’étranger en partance du Maroc (voyages touristiques ou religieux). Vous bénéficiez également d’une dotation pour payer vos soins médicaux ou les études de vos enfants à l’étranger.

Le transfert des frais de scolarité se fait à concurrence des montants indiqués dans la facture émanant de l’établissement d’enseignement ou d’un organisme intermédiaire mandaté par l’établissement d’enseignement.

Le transfert des frais de séjour (12.000 dirhams par mois), loyers et charges correspondantes se fait à concurrence des montants indiqués dans le contrat de bail, avec possibilité de bénéficier d’une année supplémentaire du transfert après la fin des études.