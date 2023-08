Le guide des MRE. Ep7. Dédouaner son véhicule au Maroc: ce qu’il faut savoir

Lors de votre arrivée au Maroc, deux options s’offrent à vous pour dédouaner un véhicule automobile ou un motocycle: immédiatement au point d’entrée, au bureau douanier de la frontière, ou une fois à l’intérieur du pays, dans l’un des bureaux de douane. Cela est possible si vous avez obtenu une autorisation des services douaniers frontaliers pour introduire votre véhicule sous le régime de l’Admission temporaire.

Quelle est la procédure à suivre pour dédouaner un véhicule automobile immatriculé à l’étranger?

S’agissant de la procédure de dédouanement au bureau douanier d’entrée, il faudra présenter la carte grise du véhicule automobile ou du motocycle (original et une photocopie), une pièce d’identité (passeport ou carte d’identité nationale) et la facture d’achat originale pour les véhicules automobiles et motocycles ayant trois mois d’âge ou moins, ou un document de procuration si le moyen de transport ne vous appartient pas. Après règlement des droits et taxes, une quittance et un certificat de dédouanement vous seront remis par les services douaniers.

Lire aussi : Le guide des MRE. Ep6. Introduire son bateau de plaisance au Maroc: les formalités douanières à connaître

Quant à la procédure de dédouanement d’un véhicule introduit au Maroc, sous le régime de l’Admission temporaire, il faudra présenter le certificat d’identification en double exemplaire délivrée par le centre d’immatriculation du ressort, ainsi que les autres documents demandés pour la procédure de dédouanement au bureau douanier d’entrée.

Est-ce possible de connaître le montant des droits et taxes à acquitter pour un véhicule automobile avant de le dédouaner?

Un outil en ligne est disponible ici pour estimer les droits et taxes pour le dédouanement de véhicules ou de motocycles de plus de 80 cm3.

Quels sont les modes de paiement que l’on peut utiliser pour dédouaner un véhicule immatriculé à l’étranger?

Lors du dédouanement de son véhicule immatriculé à l’étranger, vous pouvez acquitter la somme due au titre des droits et taxes en espèces (dirhams marocains) ou par chèque libellé en dirhams et certifié par une banque locale.