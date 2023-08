Le guide des MRE. Ep3: objets personnels, cadeaux… Ce que vous pouvez ramener (ou pas) au Maroc

En tant que Marocain(e) de retour en vacances au Maroc, vous pouvez importer en exonération totale des droits et taxes à l’entrée, sans déclaration ni formalités douanières, vos effets et objets personnels en cours d’usage transportés par vous-même.

Vous pouvez également ramener gratuitement des cadeaux familiaux en quantité limitée et sans caractère commercial. La valeur de ces cadeaux ne doit pas excéder 25.000 dirhams et ne peut en aucun cas être affectée à un seul article (à titre d’exemple, vous ne pouvez pas importer l’équivalent de 25.000 dirhams en chaussures uniquement). La franchise des droits et taxes est accordée une seule fois par année civile pour les cadeaux familiaux qui ne revêtent pas un caractère commercial.

Quels sont les produits exclus de la franchise?

Sont exclus du bénéfice de la franchise totale des droits et taxes, les vélomoteurs, les bicyclettes (autres que celles destinées aux enfants), les meubles (chambres à coucher, vitrines, salles à manger, etc.), les tapis (la franchise n’est autorisée que pour un seul tapis), les appareils électroménagers à l’état neuf ou d’occasion (réfrigérateurs, cuisinières, machines à laver, etc.) et les appareils de télévision et autres appareils similaires.

A défaut du paiement, à l’entrée, des droits et taxes sur ce type de marchandises, vous pouvez les mettre en dépôt auprès du bureau de douane, moyennant le paiement d’une taxe de magasinage, dans l’attente de leur régularisation.

Est-ce possible de dépasser le seuil de 25.000 dirhams?

En dehors du seuil toléré, toute autre marchandise importée devra faire l’objet d’une déclaration en douane avec paiement des droits et taxes correspondants. Toutefois, si les marchandises en question ne revêtent pas un caractère commercial, vous acquitterez les droits et taxes y afférant sans souscrire de déclaration en douane. Une quittance de règlement des droits et taxes vous sera remise par le service douanier concerné. Dans le cas où les cadeaux que vous ramenez revêtent un caractère commercial, de par leur nature, leur nombre ou leur quantité, vous serez tenu de les déclarer et de les dédouaner en payant les droits et taxes correspondants. Le dédouanement s’effectuera sur la base d’une déclaration en détail.

Qu’en est-il des médicaments?

Dans le cadre d’un séjour au Maroc, les médicaments que vous ramenez avec vous pour votre usage personnel sont admis en franchise des droits et taxes d’importation à condition de produire les documents médicaux y afférant (certificat médical, ordonnance, etc.) et de souscrire à un engagement de n’utiliser ces médicaments que pour des besoins personnels et de réexporter la quantité non utilisée au terme du séjour au Maroc.

Quelles sont les marchandises interdites à l’importation?

Certaines marchandises ne peuvent être importées au Maroc. Il s’agit notamment des armes, pièces d’armes et munitions de guerre, des stupéfiants et produits psychotropes, des écrits, imprimés, cassettes et vidéocassettes enregistrées et tout objet contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public.

Certains végétaux et produits végétaux susceptibles d’être porteurs d’organismes nuisibles ou dangereux pour la flore nationale, tout comme les marchandises contrefaites sont également interdits d’importation et d’exportation.