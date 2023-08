Le guide des MRE. Ep1: ce qu’il faut savoir sur les devises et le change

En tant que Marocain résidant à l’étranger (MRE) qui vient séjourner temporairement au Royaume, vous avez le droit d’y introduire librement et sans limitation de montant des devises sous forme de billets de banque, chèques de voyage, chèques bancaires ou postaux, lettres de crédit, cartes de paiement ou de crédit ainsi que tout autre moyen de paiement libellé en devises.

Cependant, l’importation de dirhams est tolérée dans la limite d’un montant de 2.000 dirhams. En important des dirhams d’une valeur supérieure au seuil autorisé, vous commettrez une infraction de change et serez passible de sanctions.

Faut-il déclarer au bureau douanier d’entrée les devises en billet de banque que l’on transporte?

Oui, vous êtes tenu de déclarer, à votre arrivée au Maroc, vos devises en billets de banque, chèques, chèques de voyage, billets à ordre, etc. lorsque leur contre-valeur est égale ou supérieure à 100.000 dirhams.

Les formulaires à remplir pour souscrire la déclaration de devises vous seront fournis à votre demande par les services douaniers aux frontières.

Où peut-on échanger, contre des dirhams, les devises que l’on ramène avec soi?

Les devises que vous importez pourront être soit échangées en totalité contre des dirhams, soit conservées et échangées au fur et à mesure de vos besoins, et ce, auprès des banques ou des établissements autorisés à pratiquer le change manuel (hôtels, bazars agréés, etc.). En cas d’échange de devises contre des dirhams, conservez le bordereau de change. Ce document vous sera utile lorsque vous voudrez échanger auprès d’une banque le reliquat des dirhams en votre possession contre des devises.

Lire aussi : Un guichet spécial des agences urbaines de Casablanca-Settat dédié aux MRE à l’aéroport Mohammed V

Si vous êtes titulaire d’un compte en devises ou d’un compte en dirhams convertibles au Maroc, votre banque peut vous délivrer une carte de crédit internationale que vous pouvez utiliser tant au Maroc qu’à l’étranger à hauteur des disponibilités des comptes en question.

La réexportation du reliquat des devises est-elle autorisée?

Les MRE peuvent racheter auprès des banques et exporter par-devers eux le montant des devises rapatriées et cédées sur le marché des changes au cours des douze derniers mois dans la limite d’un montant de 100.000 dirhams, et ce, à l’exclusion des devises portées au crédit de leurs comptes en dirhams convertibles.

Les banques sont habilitées en conséquence à délivrer aux intéressés de telles dotations contre remise de la déclaration d’importation souscrite à l’entrée du territoire national et des documents originaux, établis au nom du requérant, justifiant le rapatriement de devises (bordereaux de change, formulaires d’achat de devises à la clientèle, etc.). Ces exportations de devises en billets de banque peuvent être justifiées aux services douaniers des frontières, en cas de contrôle, par la présentation des bordereaux de change correspondants.

Lire aussi : Échange automatique des données financières: le Maroc préserve les intérêts des MRE

Par ailleurs, l’exportation de dirhams est tolérée dans la limite d’un montant de 2.000 dirhams. En exportant des dirhams d’une valeur supérieure au seuil autorisé, vous commettrez une infraction de change et serez passible de sanctions.

Les MRE peuvent-ils bénéficier d’une dotation pour voyages personnels à l’étranger?

En tant que MRE, vous pouvez bénéficier d’une dotation en devises pour voyage personnel d’un montant de 100.000 dirhams par personne et par année civile. Ce montant peut être majoré d’un supplément équivalent à 30% de l’impôt sur le revenu payé au Maroc au cours de l’année précédente, sans que le total n’excède 300.000 dirhams. Pour les retraités, l’octroi du supplément peut être effectué sur la base d’un document justifiant le paiement de l’impôt sur le revenu au titre de l’année de départ à la retraite.

Cette dotation peut être utilisée à l’occasion des voyages personnels à l’étranger de toute nature (touristique, religieux, pour soins médicaux, etc.) et elle est cumulable avec toute autre dotation accordée en vertu d’une autorisation générale ou particulière de l’Office des changes.