Le guide des MRE. Ep18. Investir au Maroc: quels sont les avantages offerts?

Pour inciter davantage les Marocains du monde à investir dans leur pays d’origine, le fonds «MDM Invest» a été mis en place en 2015. Ce fonds finance, conjointement avec Tamwilcom (ex-Caisse centrale de garantie), les projets de création ou d’extension d’entreprises promues par les Marocains résidents à l’étranger (MRE).

Quels sont les projets et les personnes éligibles?

Les projets éligibles sont ceux dont l’investissement est supérieur à 1 million de dirhams.

Peuvent bénéficier de la contribution du fonds MDM Invest les promoteurs remplissant les conditions suivantes:

-Un MRE justifiant d’un titre de séjour ou d’une pièce d’identité étrangère ou d’une carte consulaire valide.

Lire aussi : Le guide des MRE. Ep17. Exportation des marchandises et des devises: ce qu’il faut savoir

-Un Marocain ayant résidé à l’étranger et effectué un retour au Maroc durant une période maximale d’une année avant la date de dépôt du projet d’investissement.

-Un MRE seul ou associé à des investisseurs MRE, marocains ou étrangers proportionnellement à sa part dans le capital.

Quel est le montant de la subvention accordée?

Les projets nouveaux ou d’extension promus par les MRE sont financés dans les proportions suivantes:

-Apport en fonds propres de la part du MRE: au minimum 25% du montant total du projet d’investissement, sous forme d’un apport en devises à verser dans un compte en dirhams dédié au projet. Peut également être pris en compte au titre de cette quote-part l’apport en devises provenant d’un compte en dirhams convertibles ou d’un compte en devises,

-Fonds MDM Invest: 10% du montant de la quote-part des MRE dans le projet, sous forme d’une subvention avec un plafond de 5 millions de dirhams.

Lire aussi : Le guide des MRE. Ep16. Comment économiser sur les frais de voyage

-Le reliquat peut être financé soit par un crédit bancaire soit par tout autre apport en numéraire. Le MRE peut solliciter le Fonds MDM Invest même pour les projets d’investissements sans recours au crédit.

La présentation de la demande de subvention se fait par l’intermédiaire de la banque choisie par le bénéficiaire.

Quels sont les secteurs d’activité éligibles?

Les secteurs d’activité éligibles à ce mécanisme sont les industries et services liés à l’industrie, l’éducation, l’hôtellerie et la santé. Sont exclus les projets relatifs à la promotion immobilière et à la pêche hauturière, de même que l’acquisition de terrains non liés au projet d’investissement et l’achat de logement.