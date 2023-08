Le guide des MRE. Ep17. Exportation des marchandises et des devises: ce qu’il faut savoir

Si vous prévoyez de quitter le Maroc avec des devises en poche ou des souvenirs dans votre valise, il est primordial d’être informé des réglementations en place. De l’exportation des devises et des dirhams à celle des souvenirs, on vous dit tout.

L’exportation du reliquat des devises est-elle libre?

Un MRE quittant le Maroc est en droit d’emporter les devises qu’il avait importées sous certaines conditions:

- Si le montant excède la valeur de 100.000 dirhams, une déclaration aux douanes est requise, validée par la déclaration d’importation précédemment établie.

- Un montant inférieur à 100.000 dirhams ne nécessite pas de justification, sauf en cas de soupçon de fraude.

Lire aussi : Le guide des MRE. Ep16. Comment économiser sur les frais de voyage

De plus, un MRE peut récupérer et exporter les devises vendues sur le marché des changes au cours des 12 derniers mois jusqu’à une limite de 100.000 dirhams, à l’exception des devises créditées sur ses comptes en dirhams convertibles.

Ces exportations de devises en billets de banque peuvent être justifiées aux services douaniers des frontières, en cas de contrôle, par la production des bordereaux de change correspondants remis par l’intermédiaire agréé ayant effectué l’opération de change.

Quid du dirham?

Il est possible d’emporter des dirhams jusqu’à un montant de 2.000 dirhams. Dépasser cette limite constitue une violation des règles de change et peut entraîner des sanctions.

Quels sont les objets qui peuvent être exportés sans formalités douanières?

En partant du Maroc, l’exportation de produits achetés localement, tels que les produits d’artisanat, est libre, sans limite de valeur. Il en est de même pour les souvenirs, certains fossiles, roches et pierres semi-précieuses (à condition de ne pas dépasser la dizaine).

Il y a, toutefois, des objets qu’on ne peut emporter hors du Maroc sans une autorisation préalable. C’est le cas notamment des biens culturels, tels que les œuvres d’art, les objets de collection et les antiquités, qui doivent être accompagnés d’un certificat émis par le département des Affaires culturelles.