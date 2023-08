Le guide des MRE. Ep13. Les souks à visiter pour acheter vos cadeaux

La magie du Maroc ne réside pas uniquement dans ses paysages éblouissants et sa riche histoire, mais aussi dans ses marchés traditionnels, les souks. Vibrants, colorés et débordants de vie, ces espaces sont les joyaux cachés où vous pourrez dénicher les cadeaux parfaits pour surprendre et ravir vos amis.

Les souks de Marrakech

Souk Haddadine à Marrakech. (FADEL SENNA/AFP)

Au cœur de la médina de Marrakech, un labyrinthe fascinant vous attend: les souks. Perdez-vous délibérément, car chaque coin vous réserve une surprise. Au souk Chouari, c’est la Mecque des amoureux du bois. Entre effluves de cèdre et crépitements du travail du bois, rencontrez les maestros menuisiers et ébénistes. Que vous souhaitiez un souvenir authentique pour vos amis ou simplement applaudir leur dextérité, une escale ici est indispensable.

La magie du fer s’opère au souk Haddadine. Vous y trouverez de nombreux objets de ferronnerie tels que des lampes marocaines, des théières et autres objets en métal. Quant aux amateurs de bonnes saveurs, réjouissez-vous! C’est au souk Attarine que Marrakech dévoile son trésor épicé. Enveloppé par des parfums enivrants, découvrez des étals colorés, où chaque épice raconte une histoire, une tradition, un voyage. Vos amis seront ravis d’utiliser ces condiments dans leurs mets.

Les souks de Fès

Ancienne médina de Fès.

Si vous êtes à la recherche de cadeaux authentiques (cuirs somptueux, huiles précieuses, épices locales ou parfums envoûtants), laissez-vous transporter par le charme des ruelles fassies sous l’emblématique porte Bab Boujloud. Attention, vous voudriez y passer des heures, tellement il y a à explorer!

À deux pas de la médina, la place R’cif vous attend. Ici, le spectacle est avant tout gastronomique. Laissez-vous tenter par les spécialités locales (khli, briouates, agrich...). Vos amis seront ravis de savourer ces petites merveilles. Fès dévoile encore une perle, le souk d’Attarine, où l’art et le savoir-faire artisanal sont rois. Menuisiers, dinandiers et maroquiniers y exposent leurs chefs-d’œuvre, témoins de traditions séculaires.

Le souk El Had d’Agadir

Souk El Had d'Agadir.

Le souk d’Agadir, baigné de lumière et de chaleur, est un havre de trésors authentiques. Perdu dans ce labyrinthe d’éclats et de saveurs, entre étoffes chatoyantes, fruits juteux et souvenirs captivants, on se laisse emporter. Et surprise! Les pépites déco vous tendent les bras. Admirez la magie des artisans locaux, maîtres incontestés de la dinanderie. Laissez-vous éblouir par les objets artisanaux qui plairont certainement à vos amis.

Le grand souk de Tanger

Le grand souk de Tanger.

Tanger offre dans son grand souk une myriade de souvenirs qui sentent bon le mélange des cultures. C’est une galerie vivante, exhibant un panorama d’articles, depuis les vêtements jusqu’aux étoffes, en passant par des épices aux senteurs enivrantes et une constellation de produits artisanaux. Vous aurez l’embarras du choix.

Le marché central de Rabat

Marché central de Rabat.

Le marché central de Rabat est une véritable explosion de couleurs et de saveurs. En flânant entre ses allées, l’air se charge d’effluves exotiques et enivrantes, qui nous plongent dans un univers sensoriel unique. Voici ce que l’on peut acheter au détour de ses stands: du khlii, de l’agrich, sans oublier les délices tels que les mlaoui, les baghrir, le trid et les rziza qui fondent dans la bouche.

Et pour ceux qui cherchent à ajouter du piquant aux plats de leurs amis, des olives fraîchement marinées de toutes variétés attendent d’être emportées. Les pâtisseries locales, mêlant miel, amandes et sésame, sont également une tentation irrésistible.

Les Habous de Casablanca

Les Habous de Casablanca.

Au cœur du tumulte casablancais, les Habous incarnent l’harmonie entre tradition et modernité. Flânez parmi les échoppes et laissez-vous séduire par les babouches, iconiques du Maroc, ou par le cuir embossé, idéal pour un sac chic. Les coffrets en bois incrustés d’argent ou de nacre, ainsi que les parfums orientaux envoûtants, sont des souvenirs que vos amis apprécieront certainement.