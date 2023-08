Le guide des MRE. Ep11. Ces souvenirs du Maroc qui feront le bonheur de vos amis

L’air du Maroc est imprégné de l’arôme des épices, du tintement des tasses de thé et du murmure des marchands qui vendent des trésors cachés. Et si vous souhaitez partager une petite partie de cette magie avec vos voisins et amis, voici des idées de cadeaux qui les raviront.

Gâteaux marocains

Ces trésors sucrés, aux formes et saveurs variées, sont bien plus que de simples friandises. Ils incarnent l’essence des célébrations marocaines. Qui pourrait résister à ces douceurs? Vos amis seront ravis de savourer ces petites merveilles qui fondent en bouche.

Du thé

Le thé, véritable emblème de l’hospitalité marocaine, est l’écho des après-midi languissants où le temps semble s’arrêter, où les conversations profondes et légères se succèdent, portées par le doux parfum de ces graines qui s’élève de la théière.

Offrez à vos amis cette tranche d’évasion, cette parenthèse de sérénité qui transporte, le temps d’un kasse, à travers les ruelles animées des médinas marocaines.

Produits de beauté à base d’huile d’argan

C’est le secret de beauté des Marocains, utilisé pour nourrir la peau, fortifier les cheveux, et même comme ingrédient culinaire. Un flacon d’huile d’argan ou un produit dérivé est une promesse de bien-être, un geste d’amour pour choyer la peau et l’âme de vos proches qui plaira assurément.

Amlou

Cette délicieuse pâte, mélange d’huile d’argan, d’amandes et de miel, incarne la gourmandise marocaine. C’est un régal à tartiner sur du pain ou à déguster à la cuillère qui rappelle les matins ensoleillés et les petits déjeuners en famille.

Produits pour hammam

Les produits du hammam évoquent la détente, la purification et le renouveau, rappelant les rituels ancestraux de bien-être. En offrant ces produits, comme les savons noirs ou les gants exfoliants, vous offrez un billet pour un voyage sensoriel. C’est la promesse d’un moment d’évasion, d’une immersion dans les traditions du Maroc.

Plats et accessoires en terre cuite

Façonnés par les mains habiles des artisans, ces objets portent en eux la terre rougeoyante du Maroc. C’est le reflet d’une tradition millénaire. Qu’il s’agisse de plats ou de simples pots, ils ajoutent une touche d’authenticité et de chaleur à n’importe quel intérieur... ou table.

Épices

Voyagez à travers les étals colorés des souks marocains et vous serez saisi par l’arôme enivrant des épices. En offrant cette palette aromatique, vous invitez vos proches à découvrir un univers culinaire riche, transformant leurs repas en festins exotiques. Une petite pincée suffit pour rappeler les marchés animés de Marrakech, d’Agadir ou de Fès.

Paniers en osier

Faits à la main, ces paniers sont le reflet du travail minutieux et du dévouement des artisans locaux. Ils sont à la fois pratiques et esthétiques, idéaux pour porter des fruits, ranger des objets ou même comme accessoire de mode. C’est un clin d’œil à l’artisanat marocain, mêlant utilité et beauté.

Maroquinerie

Symbole du raffinement marocain, le cuir travaillé dans les tanneries traditionnelles du Maroc est d’une qualité inégalée. Chaque article, qu’il s’agisse de sacs, de chaussures ou de portefeuilles, est un testament du savoir-faire ancestral et de l’art détaillé.

Tapis

Tissés avec passion depuis les aurores des temps, ces tapis sont les pages sur lesquelles les tribus ont inscrit leurs légendes. Plus qu’un simple article d’intérieur, ils sont de véritables pièces d’art qui apportent une essence de chaleur et de prestance. Pour ceux qui les reçoivent en cadeau, ils se transforment en passerelles vers le Maroc, ouvrant les portes sur l’opulence et la profondeur de ses traditions ancestrales et de son riche héritage.

Chaque voyage au Maroc est une aventure pour les sens. En choisissant ces souvenirs, vous emportez un morceau de l’âme marocaine. Alors, préparez-vous à voir les yeux de vos amis et voisins scintiller de gratitude et de curiosité!