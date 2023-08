Le guide des MRE. Ep16. Comment économiser sur les frais de voyage

Le voyage est une expérience enrichissante, mais il peut aussi être coûteux. Voici quelques conseils pour économiser sur vos frais de voyage au Maroc.

Réserver ses billets à l’avance

Les tarifs aériens et maritimes varient en fonction de la demande, et réserver vos billets à l’avance vous permet d’obtenir les meilleurs tarifs.

Utiliser des comparateurs de prix

Les sites de comparaison de prix peuvent vous aider à trouver les tarifs les plus bas en comparant les prix des différentes compagnies. N’oubliez pas non plus de vérifier les sites officiels pour d’éventuelles promotions.

Profiter des programmes de fidélité

Si vous voyagez souvent, inscrivez-vous aux programmes de fidélité des transporteurs pour gagner des points et des réductions sur vos vols ou traversées futurs.

Voyager léger et privilégier les agences de transport international de bagages

Limitez vos bagages et privilégiez les agences de transport international si vous avez prévu de voyager avec de nombreux objets ou des articles volumineux. Celles-ci sont spécialisées dans l’expédition de bagages et garantissent une manipulation sécurisée et un suivi détaillé de vos affaires.

Utiliser les transports en commun

Une fois au Maroc, préférez les transports en commun tels que les bus, les trains (réservez vos billets à l’avance pour les longs trajets) ou les taxis pour économiser sur les frais de transport. De plus, cela vous permet de (re)découvrir le pays d’une manière plus authentique.

Éviter les frais de change élevés

Si vous devez changer de l’argent, faites-le dans les bureaux de change locaux. Évitez également de retirer de l’argent avec votre carte de crédit pour ne pas payer de frais supplémentaires.

Acheter des cartes SIM locales

Au lieu d’utiliser le roaming, achetez une carte SIM locale pour faire des économies sur les appels et l’utilisation des données.

Négocier

Au Maroc, la négociation est courante, en particulier dans les souks. N’hésitez pas à discuter des prix, surtout si vous achetez des articles en grande quantité.

Faire des économies sur la facture de carburants

Si vous faites votre trajet retour en voiture, pensez à faire votre plein au Maroc avant de prendre le ferry, les prix des carburants restent moins chers qu’en Europe. Le prix du litre d’essence se vend actuellement à environ 1,68 euro en Espagne (18,31 dirhams), contre près de 15 dirhams au Maroc. Le prix du litre du gazole à la pompe en Espagne est d’environ 1,58 euro (17,20 dirhams) alors qu’il coûte environ 13,30 dirhams au Maroc.

Sachez aussi que le prix des carburants à la pompe au Maroc diffère en fonction des villes. Il est moins cher à Casablanca, Mohammedia et Rabat, qu’à Tanger à cause des frais de transport.