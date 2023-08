Export: l’AMDIE va accompagner plus de 300 entreprises et coopératives

Le programme triennal 2024-2026 «Export Morocco Now» est officiellement sur les rails, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication de ce vendredi. Le journal fait ainsi remarquer que l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) lance dans ce sens un appel à manifestation d’intérêt au profit des entreprises et coopératives marocaines ayant un potentiel à l’export et opérant dans les secteurs de l’industrie et/ou services.

L’AMDIE indique que toute entité souhaitant bénéficier de son accompagnement pendant les trois prochaines années doit impérativement adhérer au programme «Export Morocco Now». Le quotidien précise que les entités sélectionnées devront compléter leur dossier de candidature dans un délai de 15 jours après leur notification avant la signature d’un contrat triennal avec l’AMDIE. «Sont éligibles les entreprises ayant le statut de personne morale ou de coopérative. Elles doivent être constituées depuis au moins une année au moment du dépôt de sa candidature. Elles doivent également être en situation régulière vis-à-vis de l’Administration fiscale et de la CNSS», précise-t-on. Aujourd’hui Le Maroc explique qu’à travers ce dispositif, l’AMDIE cible 350 entités dont 250 entreprises/coopératives ayant un chiffre d’affaires à l’export supérieur à 5 millions DH en moyenne sur les trois dernières années.

Notons que «Export Morocco Now» se veut un dispositif d’accompagnement qui permet aux entreprises et coopératives marocaines ayant un potentiel à l’export d’accéder à l’offre de services de l’AMDIE. «L’offre comprend, en outre, la promotion, la prospection et le démarchage à travers la participation aux foires et salons, aux caravanes de partenariat économique et aux rencontres entre professionnels (BtoB) et avec les prospects via les incoming visits et/ou missions», détaille le quotidien.

Précisons aussi que pour ce qui est de la participation aux foires et salons, l’AMDIE va prendre en charge les frais de location et d’aménagement des stands à hauteur de 100 % pour les primo-exportateurs et de 80 % pour les entreprises/coopératives confirmées à l’export qui devront s’acquitter des 20 % restants.

La même source ajoute aussi que l’AMDIE assurera les dépenses liées à l’organisation des caravanes de partenariat économique à hauteur de 100% pour les primo-exportateurs et de 80% pour les entreprises/coopératives confirmées à l’export. «L’offre de l’AMDIE porte également sur le référencement des produits dans les chaînes de distribution à l’international et l’identification des appels d’offres à l’étranger favorisant ainsi un meilleur accès aux marchés», conclut Aujourd’hui Le Maroc.